بارش اولین برف پاییزی شهر اردبیل را سفیدپوش کرد

به گزارش خبرنگار مهر، انتظار شهروندان اردبیلی برای دیدن اولین برف پاییزی در مرکز استان برخلاف سال های قبل به آخرین روزهای پاییز کشید تا یک روز مانده به زمستان، بارش برف شهر اردبیل را سفیدپوش کند.

ورود سامانه سرد و بارشی به استان اردبیل از عصر پنچشنبه که با افت دمای شدید هوا همراه بود، ساعاتی پیش موجب بارش باران و پس از آن بارش برف در اردبیل شد تا چهره زمستانی اردبیل رونمایی شود.

طی هفته های اخیر بارش برف پاییزی در مناطق کوهستانی و برف گیر این استان گزارش شده بود و تاکنون در شهر اردبیل برف پاییزی نباریده بود. البته باید تاکید کرد که اخیرا در شهر خلخال در جنوب استان بارش برف را شاهد بودیم.

پیش از این هواشناسی استان اردبیل از کاهش دما تا ۱۰ درجه سانتیگراد و آغاز بارش های برف و باران از عصر پنجشنبه در مناطقی از این استان خبر داده بود.

بنا به اعلام هواشناسی استان اردبیل بارش ها به صورت برف و باران از بعد از ظهر پنجشنبه در مناطق جنوبی استان از جمله شهرهای خلخال، شاهرود، مناطقی از شهرستان کوثر و... آغاز شده بود.

به گفته مدیرکل هواشناسی استان اردبیل سامانه جدید از عصر امروز وارد استان شده که طی آن بارش باران و برف از مناطق جنوبی استان آغاز و به تدریج در سایر مناطق استان گسترش یافت.

علی دولتی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر یادآور شد: این سامانه در ادامه فعالیت خود بخش های مرکزی استان را کاملا تحت تاثیر قرار داده و انتظار می رود در روز جمعه نیز بارش ها را در این مناطق یعنی در جنوب و بخش مرکزی استان شاهد باشیم.

وی با اشاره به افت بیشتر دمای هوا طی روزهای آینده متذکر شد: روز جمعه هوای سردی را شهروندان این استان تجربه می کنند که این روند تا روز یکشنبه تداوم خواهد داشت.

در حال حاضر در بیشتر مناطق جنوبی و مرکزی استان اردبیل بویژه در مناطق کوهستانی و گردنه ها بارش برف و یا باران گزارش می شود.

گفتنی است هم اکنون دمای هوا در اردبیل به صفر درجه سانتیگراد افت کرده که پیش بینی می شود طی روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه دمای هوا استان تا پنج درجه زیرصفر نیز برسد.