مبارزه با فقر از اهداف اصلی اردوهای هجرت سازندگی است

به گزارش خبرگزاری مهر ، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: جوانان بومی فعالیت های قابل توجهی در قالب اردوهای هجرت در زمینه های مختلف، اقتصادی - عمرانی، آموزشی بهداشتی و پژوهشی انجام داده اند تا کنون نتایج مثبتی داشته است.

جعفر قلی راهب با تاکید بر لزوم برنامه ریزی هدفمند برای غنی سازی اوقات فراغت جوانان ، افزود: وارد کردن دانش آموزان در طرح های بزرگ اجرای و مهم، سبب خودباوری و خودکفایی آنها می شود.

وی خاطر نشان کرد: بحث اوقات فراغت جوانان در کشور یکی از موضوعات تعیین کننده است به گونه ای که با مدیریت صحیح این فرصت، می توان موجبات تعالی اخلاقی و روحی جوانان و انگیزه در آنها برای کار و خلاقیت را فراهم کرد.

راهب گفت: یکی از معضلات اصلی جامعه ما این است که جوانان با فضای کار بیگانه اند و پس از پایان تعطیلات تابستانی، به یکباره از فضای آموزشی در محیط کاری رها می شوند از این رو اجرای اردوهای هجرت بسیج سازندگی نقش موثری در پویایی - خلاقیت و اعتماد به نفس جوانان دارد.

وی تصریح کرد: برنامه های اوقات فراغت در صورت جامع و هدفمند بودن، علاوه بر بازدارندگی بودن نسبت به معضلات و آسیب های اجتماعی جوانان، می تواند سکوی پیشرفت و ارتقای آموزشی و فرهنگی آنان باشد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خواستار تعامل بیشتر مجلس و دولت با نیروی مقاومت بسیج در راستای تخصیص اعتبارات کافی برای رفع محرومیت در مناطق و روستاهای محروم و توسعه و آبادانی کشور در قالب اردوهای هجرت بسیج سازندگی شد.