انسجام بین بخشی لازمه تداوم نماد خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، یدالله موحد در نشست پروژه نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان) اظهار داشت: منظور از نماد، مجموعه نظام یافته ای از خدمات و برنامه ها شامل غربالگری، آموزش، توانمندسازی و حمایت های روانی- اجتماعی، به منظور مراقبت دانش آموزان در برابر رفتارهای پرخطر، آسیب های اجتماعی و جرائم از طریق مداخله به موقع و موثر است.

وی ادامه داد: هدف کلی این طرح، تامین و ارتقای مراقبت های اجتماعی از دانش آموزان مدارس با رویکرد توانمندسازی مدرسه محور می باشد که در چارچوب همکاری های بین بخشی تعریف و تبیین شده است.

رئیس شورای قضائی استان کرمان سپس با تاکید بر اینکه شورای نماد بایستی با ریاست استاندار و همکاری بین بخشی برگزار شود، افزود: چنانچه انسجام لازم در این زمینه شکل نگیرد و دستگاه های حمایتی وارد نشوند پروژه به سرانجام نخواهد رسید.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: محور و مجری نماد آموزش و پرورش است، بقیه دستگاه ها نیز همکار و دستگاه قضایی ناظر بر پروژه است.