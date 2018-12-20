نظارت بر بازار در رفسنجان ۵ برابر شده است/برخورد با گرانفروشی

حسن محمدی در گفتگو با خبرنگار در پاسخ به سوالی درباره گرانفروشی و افزایش قیمت برخی اقلام، توضیح داد: در خصوص نظارت بر بازار دو کار انجام می دهیم یکی پس از تماس شهروندان با شماره ۱۲۴ است که این تماس ثبت شده و یک تیم بازرسی داریم که مسئول رسیدگی به تماس های ۱۲۴ است. فردای روزی که تماس گرفته می شود یک بازرس تک تک آنها را بررسی و گزارش می نویسد و اگر ثابت شود گرانفروشی بوده پرونده آن به تعزیرات ارسال می شود.

محمدی بیان کرد: بازرسی های درون شهری نیز دو بازرس هماهنگ با هم به صورت رندوم مغازه ها را بررسی و اگر گرانفروشی باشد پرونده آنها را نیز به تعزیرات ارسال می کنند.

وی عنوان داشت: تعدادی افراد نیز حضوری شکایت می کنند که شکایت آنان در یک فرم ثبت و اگر نیاز به کار کارشناسی باشد به صنف مربوطه ارجاع می شود و اگر نیاز به کارشناسی نباشد به تعزیرات ارسال می شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت رفسنجان با بیان اینکه مدتی است در رفسنجان قاضی تعزیرات نداریم، ابراز کرد: در این زمینه مکاتبات زیادی کرده ایم و قاضی که وجود دارد هفته ای یک بار از کرمان می آید. تعدادی پرونده گرانفروشی در سال جاری را به تعزیرات ارسال کرده ایم که هنوز اقدامی نشده است.

محمدی با بیان اینکه نظارتها بر بازار تشدید شده و پنج برابر نسبت به قبل افزایش یافته است، یادآور شد: در بحث نظارت با محدودیت نیروی انسانی و بازرس و خودرو نیز مواجه هستیم و بارها خودرو از مس سرچشمه قرض می کنیم که معادن را بازرسی کنیم.

وی تأکید کرد: شهروندان در خصوص تغییر اتیکت قیمتهای روی اجناس حتماً موضوع را به ۱۲۴ اطلاع دهند، در خصوص تفاوت قیمت نیز ممکن است مغازه ای خرید قبلی را با قیمتی پائین تر انجام داده و حالا با قیمت فعلی عرضه می کند البته برخی مغازه داران منصف نیز با همان قیمت قبل عرضه می کنند.

وی با اشاره به اینکه کاسب های بازار رفسنجان افراد نجیبی هستند و معدود افرادی در این زمینه سوءاستفاده می کنند، گفت: خدا را شکر مشکلی در خصوص احتکار کالا در رفسنجان نداشتیم چرا که سامانه انبارها را در رفسنجان به سرعت ایجاد کردیم تا جلوی احتکار گرفته شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت رفسنجان در خصوص تأمین اقلام مورد نیاز مردم اظهار داشت: در خصوص مواد غذایی یا اقلام شب عید هیچ مشکلی در شهرستان وجود ندارد. همچنین در خصوص آجیل شب یلدا مشکلی نداریم.