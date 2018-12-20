وزیر آموزش و پرورش به زاهدان سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت آموزش و پرورش، معاون پارلمانی و حقوقی وزیر آموزش و پرورش از سفر سید محمد بطحایی به زاهدان برای ابراز همدردی با خانواده‌های دانش‌آموزان فوت‌شده حادثه آتش‌سوزی مدرسه غیر دولتی اسوه حسنه خبر داد.

امیر نعمت اللهی اظهار داشت: در سفر فردا (جمعه)، وزیر حادثه پیش‌آمده را به صورت میدانی بررسی خواهد کرد.

پیش از این معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس غیر انتفاعی کشور برای عیادت از این دانش آموزان، دلجویی از خانواده این عزیزان و شرکت در تشییع جنازه آنان به زاهدان سفر کرده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز سه شنبه بر اثر آتش سوزی یک واحد آموزشی پیش دبستانی و دبستان دخترانه در خیابان «مصطفی خمینی» زاهدان ۴ کودک دچار سوختگی شدند که طبق اعلام مرکز درمانی ۲ نفر از کودکان دچارسوختگی بالای ۹۰ درصد و دو کودک دیگر نیز دچار سوختگی بالای ۷۰ درصد شده بودند.

گفتنی است، ۲ نفر از این دانش آموزان کلاس اول در روز سه شنبه با توجه به شدت سوختگی جان خود را از دست دادند و متاسفانه بامداد چهارشنبه نیز کودک سوم به علت شدت سوختگی جان خود را از دست داد و شب گذشته نیز چهارمین نفر به جمع هم کلاسی های آسمانی خود پیوست.