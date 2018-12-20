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۲۹ آذر ۱۳۹۷، ۲۳:۵۸

وزیر آموزش و پرورش به زاهدان سفر می کند

وزیر آموزش و پرورش به زاهدان سفر می کند

زاهدان - وزیر آموزش و پرورش برای ابراز همدردی با خانواده‌های دانش‌آموزان فوت‌شده در حادثه آتش‌سوزی مدرسه غیردولتی «اسوه حسنه» به زاهدان سفر می کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت آموزش و پرورش، معاون پارلمانی و حقوقی وزیر آموزش و پرورش از سفر سید محمد بطحایی به زاهدان برای ابراز همدردی با خانواده‌های دانش‌آموزان فوت‌شده حادثه آتش‌سوزی مدرسه غیر دولتی اسوه حسنه خبر داد.

امیر نعمت اللهی اظهار داشت: در سفر فردا (جمعه)، وزیر حادثه پیش‌آمده را به صورت میدانی بررسی خواهد کرد.

پیش از این معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس غیر انتفاعی کشور برای عیادت از این دانش آموزان، دلجویی از خانواده این عزیزان و شرکت در تشییع جنازه آنان به زاهدان سفر کرده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز سه شنبه بر اثر آتش سوزی یک واحد آموزشی پیش دبستانی و دبستان دخترانه در خیابان «مصطفی خمینی» زاهدان ۴ کودک دچار سوختگی شدند که طبق اعلام مرکز درمانی ۲ نفر از کودکان دچارسوختگی بالای ۹۰ درصد و دو کودک دیگر نیز دچار سوختگی بالای ۷۰ درصد شده بودند.

گفتنی است، ۲ نفر از این دانش آموزان کلاس اول در روز سه شنبه با توجه به شدت سوختگی جان خود را از دست دادند و متاسفانه بامداد چهارشنبه نیز کودک سوم به علت شدت سوختگی جان خود را از دست داد و شب گذشته نیز چهارمین نفر به جمع هم کلاسی های آسمانی خود پیوست.

کد مطلب 4490976

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