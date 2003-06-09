از هر طريق ممكن بايد در مقابل اظهارات تنش زا ايستاد

موسي قرباني عضو فراكسيون اقليت مجلس با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري درباره برنامه هاي آمريكا براي رويارويي با ايران گفت: آمريكا قصد دارد اصل نظام را كه مردم هستند از نظام بگيرد و مردم را دلسرد و بي تفاوت كند.

قرباني در گفتگو با خبرگزاري مهر با تاكيد بر اينكه آمريكا براي مقابله با ايران از راههاي غيرنظامي استفاده مي كند و بدنبال تشديد اختلافات دروني است گفت: هماهنگي ، وحدت و يكپارچگي مسئولين نظام تنها راهكار عملي براي دلگرمي مردم و مقابله با تهديدات آمريكا است.

وي با بيان اينكه براي رفع مشكلات مردم تلاش همه جانبه از سوي تمامي دست اندركاران نظام مورد نياز است، افزود: از دانشگاهها و مراكز آموزشي كه مسئول تربيت مديران كشور هستند براي پيشبرد اهداف نظام انتظار بيشتري مي رود.

قرباني با تاكيد بر اينكه تنها خواسته مردم از مسئولين انجام وظيفه است گفت: اساسي ترين كاري كه بايد در اين نظام صورت گيرد اين است كه همچون دوران امام راحل مسئوليني كه حرفهاي تنش زا ميزنند براي مدتي سكوت اختيار كنند و بجاي پرداختن به مسائلي كه نتيجه اي ندارد به امور مردم رسيدگي كنند .

وي اضافه كرد: براي عملي شدن اين امر، بايد از سوي يك مقام مسئول يا يك مرجع اين موضوع دنبال شود و از هر طريقي كه امكان پذير است در مقابل حرفهاي تنش زا از سوي هرجناحي ايستاد.

قرباني با بيان اينكه بايد مسئولين را به كار كردن براي مردم وادار كرد متذكر شد: مسئولين نه فقط كاري براي مردم انجام نمي دهند بلكه باعث ايجاد بسياري از نااميديها وتخريبها هم مي شوند.