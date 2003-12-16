هنوز به هدف خود در عراق نرسيده ايم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري سي بي سي دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا در مصاحبه با اين شبكه خبري و در پاسخ به اين سوال كه آيا دستگيري صدام به معناي پايان عمليات نيروهاي آمريكايي درعراق است ، گفت :" نه . هدف ما در مسئله عراق كمك به اين كشور براي به دست آوردن حاكميت و به دست گرفتن امنيت عراق مي باشد . دستگيري صدام مسئله بسيار مهمي است اما هدف ما اين نبود . اين مسئله مهم است چرا كه وي يك ديكتاتور بوداما ما در عراق خواهيم ماند چرا كه هنوز به هدف خود در اين كشور نرسيده ايم هم اكنون فاكتور ترس از بازگشت صدام در بين مردم عراق از بين رفته است اما چالشهاي تازه اي در پيش روي ماست."

وي در پاسخ به اين سوال كه برخي اعتقاد دارند با از بين رفتن اين ترس در ميان مردم ممكن است مقاومت افزايش يابد وحملات عليه سربازان اشغالگر نه تنها كاهش نخواهد يافت بلكه بيشتر خواهد شد گفت :" صدام با مقدار زيادي پول پيدا شد و يكي از كارهايي كه صدام و خانواده اش انجام مي دادند حمايت مادي از مقاومت و حملات عليه آمريكاييها بود و بدون شك با دستگيري وي اوضاع بسيار تغيير خواهد كرد، با دستگيري صدام منبع مالي مقاومت از بين رفته است ."

وي در رابطه با موقعيت و محل اقامت كنوني صدام گفت :" صدام پيش از دستگيري زندگي بسيار سخت و بدي داشت چرا كه مدام نقل مكان مي كرد و ناچار بود پنهان زندگي كند . همچنين در زمان جنگ ما اطلاع يافتيم كه وي با تاكسي در بغداد نقل مكان مي كرد و حتي برخي از شبها در تاكسي مي خوابيد و ما نيز يك ماشين با آرم تاكسي در حياط محل اقامت وي پيدا كرديم . ولي در حال حاضر با او همچون يك اسير جنگي و مطابق با عهدنامه ژنو رفتار مي كنيم."

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا به صليب سرخ اجازه ديدار از وي داده خواهد شد ، گفت : اين موضوع هنوز مشخص نيست . اين موضوع به وكلا و دادستانهاي اين پرونده بستگي دارد .

رامسفلد در پاسخ به اين سوال كه صدام پيشنهاد داده است در صورت محافظت از زندگي وي حاضر است اطلاعاتي دررابطه با سلاحهاي كشتار جمعي ارائه دهد گفت : هنوز تصميمي در اين رابطه اتخاذ نشده است و هنوز زود است در اين مورد صحبت شود . "

وي گفت :" اگر چه صدام صدها هزار نفر را تا حد مرگ شكنجه داده است اما ما او را شكنجه نخواهيم داد وبا او مطابق با عهدنامه ژنو و همچون يك اسير جنگي برخورد خواهد شد."

وي در پاسخ به اين سوال كه گفته مي شود ايران در دستگيري صدام نقش داشته است گفت : نه . من اطلاعي در اين زمينه ندارم .

رامسفلد گفت :" من اولين شخصي بودم كه اين خبر را به جرج بوش تلفني اطلاع دادم ."





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