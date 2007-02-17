شاید فهرست بازیکنان در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا گم شده است/ جای هیچ گونه نگرانی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: ساعت 10 صبح روز شنبه 21 بهمن ماه فهرست 26 یا 29 نفره بازیکنان استقلال را برای شرکت در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کردیم. ارسال اسامی بازیکنان استقلال را کلیه بخش های خبری اعلام کردند و حتی سایت باشگاه استقلال نیز به این خبر اشاره کرده بود.

وی ادامه داد: اینکه فهرست بازیکنان استقلال برای شرکت در لیگ قهرمانان آسیا به مقر کنفدراسیون فوتبال این قاره نرسیده از اهمال مسئولان باشگاه نیست و نمی توان گفت من یا مدیرعامل باشگاه در این زمینه مقصر هستیم. سیستم اداری باشگاه کار خود را انجام داده و آقای مهدی محمد نبی قول همکاری داده است که مشکل بزودی برطرف شود.

قلعه نویی تاکید کرد: امیدواریم در نشستی که روز ششم اسفند ماه در کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار می شود آقای ترابیان حق باشگاه استقلال را بگیرد.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در اظهارنظری عجیب عنوان داشت: باشگاه استقلال فهرست خود را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کرده اما شاید این فهرست در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا گم شده است.

رئیس سازمان فوتبال استقلال در پاسخ به این سئوال که احتمال دارد تیم فوتبال این باشگاه نیز همانند سه تیم شرق آسیا که سال گذشته از حضور در لیگ قهرمانان آسیا محروم شدند اجازه حضور در این رقابت های را نیابد گفت: شاید آن تیم ها اسامی خود را در موقع مقتضی اعلام نکرده باشند اما باشگاه استقلال در زمان لازم این کار را انجام داده و جای هیچ گونه نگرانی نیست.

وی در پایان خبر از جذب دو بازیکن کامرونی داد و تاکید کرد: باشگاه النجف عراق با جدایی جاسم کرار مخالفت کرده و حضور این بازیکن در تیم فوتبال استقلال منتفی شد.