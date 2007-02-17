به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در شرایطی که واشنگتن، متحدانش را برای عدم سرمایه‌گذاری در ایران تحت فشار قرار داده است، شرکت توتال نیز پس از شرکت‌های شل و رپسول در آستانه انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران قرار دارد.

"یوس لوئیس داریکارر" مدیر بخش اکتشاف و تولید غول نفتی فرانسه، توتال، اظهار داشت: توتال طی چند ماه آینده برای انعقاد قرارداد ساخت پایانه ال.ان.جی درایران تصمیم‌گیری خواهد کرد.

وی با اذعان بر این که تنش‌های بین‌المللی پیرامون ایران در تصمیم‌گیری توتال موثر خواهد بود، میزان این اثرگذاری را بر تصمیم توتال اعلام نکرد.

داریکارر افزود: ما در انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری در ایران شرایط سیاسی را نیز در نظر خواهیم گرفت، اما از هم‌اکنون نمی‌توانیم فضای سیاسی را پیش‌بینی کنیم.

وی اضافه کرد: از لحاظ‌ تجاری و فنی، شرایط قرارداد سرمایه‌گذاری در ایران بسیار مطلوب است و ما فاصله زیادی تا تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در این پروژه نداریم.

توتال در فوریه سال 2004 پذیرفت از سال 2009 در پروژه پارس ال.ان.جی مشارکت کند. ایران ارزش این پروژه را 2 میلیارد دلار اعلام کرده است.

به گزارش رویترز، با وجود فشارهای سیاسی، ذخایر عظیم نفت و گاز ایران، این کشور را برای شرکت‌های بین‌المللی انرژی بسیار جذاب ساخته است. ایران هم‌اکنون از معدود کشورهای نفتی جهان است که همچنان ذخایر هیدروکربوری خود را به روی شرکت‌های خارجی باز گذاشته است.