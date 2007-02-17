رضا برجی در گفتگو با مهر: ژانر دفاع مقدس توسط مدیران سینمایی احیاء شد

رضا برجی، عکاس و مستندساز، در مورد حضور هفت فیلم دفاع مقدس در جشنواره فجر امسال به خبرنگار مهر گفت: "به عقیده من در این حضور پررنگ تلاش فیلمسازانی که به این مقوله اهمیت می دهند و رویکرد و توجه مدیران و مسئولین سینمایی بسیار تاثیرگذار بوده است."



وی خاطرنشان ساخت: "تولید اندک سینمای جنگ طی سال های گذشته باعث شد سینماگران و مسئولین دنبال راهی برای احیاء دوباره این گونه مهم سینمایی باشند. با توجه به جایگاه بالای این ژانر، باید با برنامه ریزی مدون این روند طی سال های آینده هم تداوم داشته باشد. البته در کنار بالارفتن آمار تولید، نوع نگاه درست فیلمسازان در ارائه واقعیت های جنگ یکی دیگر از مسایل مهم و کلیدی است."



برجی با اشاره به اهمیت دقت نظر در میزان تولیدات این ژانر و پرهیز از افراط در ساخت آثار جنگی اظهار داشت: "رعایت اعتدال در تولید فیلم های دفاع مقدس یکی از ضرورت های مهم است. چون تولید گسترده و بدون قاعده این نوع فیلم ها برای مخاطب تکراری و عادی می شود. به کارگیری جذابیت و نوآوری یکی از عوامل موفقیت این گونه آثار در میان مخاطبان نسل سوم است."



این مستندساز در مورد حضور توامان فیلمسازان قدیمی و جوان در جشنواره امسال گفت: "حضور سینماگران باتجربه و سرشناس قدیمی و جوان های بااستعداد فیلم اولی می تواند باعث ایجاد جذابیت، خلاقیت و نوآوری شود و این امر پویایی و روند رو به رشد هر جشنواره ای را در پی خواهد داشت. البته امیدوارم از این فیلمسازان جوان در آینده حمایت و پشتیبانی شود تا نیروهای خلاق و خوبی به بدنه سینما وارد شوند."



برجی در مورد حضور و تاثیر سینمای ملی در تولیدات جشنواره امسال فجر گفت: "سینمای ملی و توجه به آن در ذهن هر سینماگر متفکر ایرانی جای دارد و اینکه از سوی مسئولین مورد حمایت گسترده قرار بگیرد مسئله بسیار مهمی است، اما حضور فعال در مضمون فیلم ها بستگی به تفکرات و دغدغه های فیلمسازان دارد."