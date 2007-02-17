تسریع در عملیات استقرار نظامیان آمریکایی در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، پنتاگون در بیانیه ای اعلام کرد که مراکز فر ماندهی لشکر سوم پیاده نظام مستقر در "فورت استوارت" ایالت ویرجینیا به جای ماه ژوئن، ماه آینده(مارس) در عراق مستقر خواهند شد .



وی افزود : این قرارگاههای فرماندهی، کنترل، اطلاعات، نظارت و توانمندیهای شناسایی درحمایت ازعملیاتهای امنیتی بغداد را فراهم خواهند کرد.



ارتش آمریکا اعلام کرد : این لشکر هم اکنون 4500 نظامی در عراق دارد و 800 تن دیگر آماده استقرار در این کشور در ماههای مارس و می خواهند بود و در جابجایی مراکز فرماندهی نیز حدود 1000 سرباز مشارکت دارند .



جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا دستور استقرار 21.500 نظامی دیگر به عراق را به عنوان بخشی از استراتژی جدید خود درعراق برای فرونشاندن خشونتها در عراق صادرکرده است .



هم اکنون 141 هزار نظامی آمریکایی در عراق مستقر هستند .

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