حفظ نهاد خانواده از مهمترین ویژگی زنان ایرانی است

دکتر غلامرضا علیزاده ، جامعه شناس در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص ویژگیهای منحصر به فرد زنان ایرانی افزود: هر جامعه ای یک هویت فرهنگی دارد که این هویت شناسنامه ای برای افراد آن جامعه محسوب می شود و بر همین اساس زنان ایرانی نیز دارای ویژگیهایی هستند که آنان را از زنان کشورهای دیگر متمایز ساخته است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه فرهنگ ایرانیان یک فرهنگ حسی و عاطفی است بنابراین زنان کشور از لحاظ حسی و عاطفی غنی تر از زنان کشورهای دیگر به خصوص کشورهای صنعتی هستند.

علیزاده خاطر نشان کرد: یکی دیگر از ویژگیهای بارز زنان ایرانی گرایش عمیق آنان به حفظ خانواده است معمولا زنان ایرانی سختی های زیادی را برای حفظ نهاد و کیان خانواده خود تحمل می کنند و همچنین در زنان کشورمان گرایش به خانه داری در مقابل گرایش به فعالیتهای اجتماعی و کسب درآمد بیشتر از زنان کشور های دیگر مشاهده می شود.

این جامعه شناس تاکید کرد: بر اساس تحقیقات انجام شده ، زنان تحصیلکرده ایرانی که همسران شان دارای وضعیت اقتصادی مناسبی هستند به دلیل ارزشی که برای خانواده خود قائل هستند ترجیح می دهند به جای اشتغال ، در خانه بمانند و به امر خانه داری و رسیدگی به امور خانواده و فرزندان خود بپدازند.

علیزاده به فرزند دوستی زنان ایرانی اشاره کرد و گفت: زنان ایرانی در مقایسه با زنان کشورهای دیگر به ویژه جوامع صنعتی علاقه وافری به فرزندان خود دارد ، در حالی که در کشورهای صنعتی زوجین معمولا پس از گذشت 8 سال از ازدواج صاحب فرزند می شوند و به همین دلیل است که نرخ رشد جمعیت در این کشورها صفر و یا زیر صفر است.

وی افزود: برای زنان ایرانی فرزندان محور اصلی خانواده هستند و تمام عواطف خود را معطوف فرزندشان می کنند و از همسر خود باز می مانند به همین دلیل در برخی موارد اختلافاتی نیز که با همسرخود پیدا می کند بر سر همین موضوع است .

به گفته علیزاده ، زنان ایرانی سن 25 تا 27 سالگی را مرز خطر برای ازدواج خود می دانند و چنانچه در این سن ازدواج نکرده باشند دچار استرس و اضطراب می شوند به همین دلیل در انتخاب همسر خود شتابزده عمل می کنند و فرصت کافی برای شناخت و محک زدن زوج خود ندارند.

این جامعه شناس ، گرایش به شانس و اقبال را ویژگی دیگر زنان ایرانی دانست و تصریح کرد: این گرایش و اعتقاد باعث می شود در برخی مواقع از پیشرفت عقب بمانند و همچنین در زنان کشورمان یک نوع فرهنگ گرایش به خانواده خود وجود دارد و زن ایرانی سعی می کند فرزندان را به سمت خانواده خود گرایش دهد.

وی افزود: برخی از عناصر فرهنگی ویژگیهای ممتاز محسوب نمی شوند و در برخی مواقع فرهنگ نیاز به پالایش دارد که این امر زمان طولانی نیاز دارد.