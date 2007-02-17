جلسه هماهنگی لیگ وزنه برداری اسفندماه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه هماهنگی لیگ وزنه برداری باشگاه های کشور جهت مشخص شدن تیم های شرکت کننده در این مسابقات هفته اول اسفند ماه برگزار می شود. برپایه این گزارش، در این جلسه آیین نامه مسابقات به صورت کتابچه در اختیار استان ها قرار خواهد گرفت و برنامه رقابت ها از ابتدا تا انتهای سال مشخص و به اطلاع استان ها خواهد رسید.

