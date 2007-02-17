تولید سلول های بنیادی از یکی از زوجین/ پایانی برای جنجال های اخلاقی سلول های بنیادی جنینی

به گزارش خبرگزاری مهر، یافته های تحقیقات دانشمندان دانشکده دامپزشکی دانشگاه پنسیلوانیا نشان داد: تولید سلول های بنیادی از یکی از زوجین به طور طبیعی امکان پذیر است و جایگزینی مناسب برای شبیه سازی سلول های بنیادی جنینی به شمار می رود.

به گفته "جان مک لافلین" از بخش بیولوژی انسانی دانشگاه پنسیلوانیا، ایجاد سلول های بنیادی جنینی از یکی از والدین در مقایسه با تولید سلول های بنیادی جنینی حاصل از شبیه سازی از کارآیی بیشتری برخوردار است.

وی افزود: این حقیقت که با استفاده از این روش جنین از بین نمی رود، به جنجال های اخلاقی به راه افتاده در خصوص دانش سلول های بنیادی جنینی پایان می بخشد.

یافته های این تحقیق در نشریه "ژن و نمو" به چاپ رسیده است.