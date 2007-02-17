آمریکا باید از اسرائیل حمایت کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سناتور باراک اوباما، یکی از نامزدهای حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا، در گفتگو با روزنامه هاآرتص گفت : آمریکا باید از حق اسرائیل برای دفاع از خود حمایت کرده و در برابر دشمنان خطرناک نیز، تل آویو را مورد حمایت خود قرار دهد.

اوباما افزود: عقیده من این است که روابط ویژه آمریکا و اسرائیل ما را مجبور می کند تا از اقدامات اسرائیل برای برقراری صلح حمایت کرده و از تل آویو در برابر دشمنانی که قصد نابودی آن را دارند، محافظت کنیم.

این سناتور دموکرات از ایالت ایلنویز گفت : اسرائیل در حال حاضر بیش از هر چیز نیازمند صلح و زندگی با آرامش در کنار همسایگان خود است؛ در حالیکه اسرائیل با دشمنان خطرناکی روبرو است.

یادآور می شود اوباما از دو سال پیش به جمع سناتورهای آمریکا اضافه شده و هم اکنون به همراه هیلاری کلینتون یکی از بزرگترین بخت های پیروزی در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری آمریکا به شمار می رود.

این سناتور سیاهپوست با آنکه با برخی از سیاست های بوش از جمله افزایش شمار نظامیان در عراق مخالف است، اما بر رابطه آمریکا و اسرائیل تاکید دارد.

لازم به ذکر است چندی پیش این سناتور دموکرات لایحه ای را پیشنهاد داد که در آن ضرب الاجلی را برای عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق تعیین کرده است.



لایحه سناتور باراک اوباما که به سنای آمریکا پیشنهاد شده؛ مسئله خروج همه گردانهای نظامیان آمریکایی از عراق تا 31 مارس سال 2008 را مطرح می کند .