تکمیل پروژه جمع آوری آبهای سطحی پایتخت نیازمند یاری دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر ، مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران با اشاره به استقرار 300 گروه ویژه خدمات شهری در نقاط حساس و در معرض آبگرفتگی شهر تهران از نخستین ساعات آغاز بارندگی ها در سطح شهر ، گفت: شهرداری برای اجرا و تکمیل پروژه جمع آوری آبهای سطحی شهر تهران نیازمند یاری دولت است.

محسن صادقیان با اشاره به استقرار 300 گروه 2 تا 4 نفره در نقاط حساس و آبگیر شهر تهران از نخستین ساعات بارندگی ها افزود: از نخستین ساعات صبح امروز 300 اکیپ خدمات شهری در 300 نقطه آبگیر شهر تهران که اکثر آنها دارای مشکلات عمرانی هستند ، مستقر شده اند تا مشکلات ناشی از بروز آبگرفتگی های احتمالی را کنترل کنند.

وی با بیان اینکه علاوه بر بارندگی ، بی توجهی و ریختن زباله توسط برخی از شهروندان به جوی ها در ایجاد آبگرفتگی تاثیر گذار است ، تصریح کرد: شیب تند مناطق شمالی تهران موجب می شود تا در هنگام بارندگی شدید ، آب با سرعت زیاد به مناطق جنوبی شهر سرازیر شده و وقتی به کانال ها و جوی های کم دهانه می رسد موجب بروز آبگرفتگی شود .

صادقیان با تاکید بر اینکه در رفع نقاط در معرض آبگرفتگی شهر تهران باید چندین طرح را به موازات یکدیگر و به کمک سایر دستگاه ها و سازمانهای زیربط اجرا کرد ، افزود: اجرای طرح جمع آوری آبهای سطحی شهر تهران طرحی است که باید هر چه سریعتر تکمیل شود که در این راه نیازمند یاری دولت هستیم. همچنین طرح فاضلاب شهر تهران نیز پروژه دیگری است که نیازمند پیگیری جدی برای به نتیجه رساندن آن توسط سازمانهای متولی است .

مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران با تاکید بر ضرورت آموزش نیروهای خدمات شهری و همچنین شهروندان تهرانی تصریح کرد: در بارش های تند و شدید وقوع آبگرفتگی اجتناب ناپذیر است اما می توان با ارائه آموزش های لازم به نیروهای خدمات شهری وشهروندان تهرانی به منظور آگاهی از اقداماتی که باید درشرایط بارندگی انجام داده شود ، مشکلات ناشی از بارندگی را در سطح شهر کاهش داد.