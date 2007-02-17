به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گلف‌نیوز، اختلاف‌نظر دو کشور ایران و امارات پیرامون قیمت گاز صادراتی موجب راکد ماندن قرارداد صادرات گاز ایران به امارات موسوم به کرسنت شده است.

زمان انعقاد قرارداد میان ایران و شرکت کرسنت امارات، قیمت هر میلیون واحد حرارتی گازطبیعی حدود 3 تا 4 دلار بود، اما این رقم پس از انعقاد قرارداد شدیدا افزایش یافت و تا 8 دلار نیز رسید و همین امر موجب شد ایران خواستار بازنگری در قرارداد منعقدشده با امارات شود.

بر اساس مفاد قرارداد میان ایران و کرسنت، ایران متعهد شده بود از میدان گازی سلمان از طریق خط لوله به شرکت اماراتی کرسنت گازطبیعی صادر کند و قرار بود گاز صادراتی ایران توسط این شرکت جهت مصارف صنعتی توزیع شود.

با وجود تاخیر یک ساله در اجرای قرارداد کرسنت، کاظم وزیری هامانه وزیر نفت ایران اخیرا اظهار داشت: اگر با امارات به توافق نهایی برسیم، صادرات گاز به امارات آغاز خواهد شد و در غیر این صورت، ایران از گاز تولیدی میدان سلمان جهت مصارف داخلی استفاده خواهد کرد.

در همین زمینه، "رجا کیوان" تحلیل‌گر موسسه "پی.اف.سی انرژی" اظهار داشت:‌ در شرایط فعلی شرکت کرسنت هیچ چاره‌ای جز پذیرش قیمت‌های بالاتر پیشنهادی ایران را ندارد.

یک مقام ایرانی که بر قرارداد کرسنت نظارت می‌کند نیز به گلف‌نیوز گفت: ایران به شرکت کرسنت پیشنهاد ارائه تخفیف 20 درصدی در محاسبه قیمت گاز را داده است، اما تاکنون هیچ توافقی در این زمینه حاصل نشده است.