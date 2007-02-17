سومین نشست کمیته راهبردی آمریکا و عربستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه عکاظ ، کمیته مشترک راهبردی آمریکا و عربستان سومین نشست خود را درهفته جاری به ریاست "سعود الفیصل" وزیرامورخارجه عربستان و "کاندولیزا رایس" در ریاض برگزار می کند.

قراراست دراین نشست عملکرد 6 گروه کاری این کمیته مورد بررسی قرار گیرد.

کمیته مشترک راهبردی آمریکا و عربستان، شامل کمیته هایی برای بررسی مسائل و موضوعات سیاسی ، نظامی، آموزشی ، اقتصادی، نفتی، انرژی و مبارزه با تروریسم است.

همچنین این کمیته درنشست آتی خود که یک روز به طول می انجامد؛ تحولات سیاسی منطقه از جمله توافقنامه مکه مکرمه و مسائل مربوط به عراق، اوضاع فلسطین و لبنان و درعین حال موضوع(هسته ای) ایران را مورد بررسی قرار می دهد.

به گفته منابع آگاه کاندولیزا رایس بعد از انجام این دیدارها ، با عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان درباره تحولات منطقه به ویژه عراق و فلسطین نیز مذاکره می کند.

کمیته مشترک راهبردی آمریکا و عربستان براساس توافقنامه "کرافورد" در خلال برگزاری کنفرانسی که در کرافورد بین عبدالله بن عبدالعزیز( در زمان ولیعهدی اش) و جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا در آوریل سال 2002 برگزارشد، تشکیل گردید.

ازاهداف این کمیته تقویت روابط راهبردی بین دو کشورعربستان و آمریکا است.

نشست های این کمیته مشترک هر 6 ماه یکبار برگزار می شود؛ به طوری که نشست اول این کمیته در ریاض و دومین نشست آن در واشنگتن برگزار شد و سومین نشست نیز هفته جاری در ریاض برگزار می شود.

برگزاری نشست های مربوط به گروه های کاری در طول سال انجام می شود که "الیزابت چنی" از طرف آمریکا و عادل جبیر سفیرعربستان در واشنگتن از سوی کشورش ریاست این کمیته ها را برعهده دارند.