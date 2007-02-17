به گزارش خبرنگار مهر ، معاون وزیر نفت امروز در اولین همایش صنعت پالایش گفت : درزمینه مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی در سرمایه گذاری های جدید تاکنون یک مورد عمده انجام شده و مورد دیگر مراحل نهایی را می گذراند .

محمد نعمت زاده تصریح کرد: دررابطه با سرمایه گذاری خارجی توجه ما بیشتر به کشورهای آسیایی است که در این باره نیز پیشرفت های خوبی حاصل شده است.

وی با اشاره به سوآپ نفت خام نیز گفت : به طور متوسط روزانه 150 هزار بشکه انواع نفت خام از طریق تاسیسات بندری شمال و خطوط لوله به عنوان خوراک در پالایشگاه های تهران و تبریز مصرف می شود که با افزایش آن پالایشگاه‌های اصفهان و دیگر پالایشگاه ها می توانند از آن استفاده کنند.

نعمت زاده تصریح کرد : ظرفیت خط انتقال 32 نفت خام از شمال به تهران 500 هزار بشکه در روز است که درحال حاضر می تواند 375 هزار بشکه را منتقل کند و همزمان در صدد توسعه ظرفیت های تخلیه بندر نکا است .

وی تاکید کرد : برای چند طرح توسعه و جدید مانند احداث واحد جدید در پالایشگاه شیراز ، آبادان ، تبریز و پالایشگاه های کاملا جدید هرمز در بندرعباس و خوزستان در حال تهیه اسناد مناقصه هستیم که پس از آماده شدن در اختیار پیمانکاران ایرانی و خارجی قرار خواهد گرفت .

وی درباره واگذاری سهام شرکت های پالایشی نیز گفت : با ارایه قانون جدید به مجلس که تا ماه آوریل سال جاری به تصویب می رسد ، کلیه خرید و فروش خوراک و محصول پالایشگاه ها به قیمت بین المللی بوده و اگر دولت بخواهد فراورده را به قیمت کمتر از نرخ بین المللی به خریداران عرضه کند یارانه آن را جداگانه پرداخت خواهد کرد .

نعمت زاده ادامه داد : همزمان با این اقدامات ، اصلاح ساختار مالی و برطرف کردن سایر موانع نیز در دست اقدام است و امید است عملکرد مثبت این کار در اجلاس آینده مشخص شده باشد .