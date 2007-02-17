به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشنامه پس از اجرا در سومین همایش آئین های عاشورایی در جریان اجرای عمومی نمایش های حاضر در این همایش در تالار سنگلج روی صحنه می‌رود.

در خلاصه داستان نمایش "دشت مینو" آمده است: مرد تنها بود، تصویری بر دیوار اتاقش می کشید. وجودش میان آغاز و انجامی در نوسان بود. وزشی ناپیدا می گذشت. تصویر کم کم زیبا می شد و بر نوسان دردناکی پایان می داد. مرغ افسانه آمده بود. در این نمایش عمار تفتی، عاطفه معینی، سپیده عیدی و مجید رحمتی بازی می کنند. میثم ماهان طراحی صحنه و لباس را انجام داده و آزاده معینی و مجید رحمتی در گروه کارگردانی حضور دارند.

نمایش "دشت مینو" از ساعت 18:30 دقیقه فردا تا سوم اسفندماه در تالار سنگلج روی صحنه می رود. نمایش "اگر باران ببارد ..." به کارگردانی مهدی صباغی اولین نمایشی بود که در جریان این برنامه اجرا شد و جمعه شب گذشته به اجرای خود در تالار سنگلج پایان داد.