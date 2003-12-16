به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از ستاد خبري ششمين دو سالانه نقاشي معاصر تهران ، ليلي گلستان با بيان مطلب بالا افزود: اين كاري است كه الان در بيشتر كشورهاي دنيا انجام مي شود و تقريبا پذيرفته شده است. متاسفانه در دو سالانه هاي گذشته تهران اين عمل انجام نمي شد و من به مسوولان اين دوره به خاطر تصميمشان تبريك مي گويم.

گلستان در مورد شباهت هاي هنرهاي تجسمي با ديگر هنرها مانند ادبيات افزود : به نظر من همه هنرها با هم ارتباط دارند اما نبايد در داخل يك هنر مانند نقاشي دنبال هنرهاي ديگر بگرديم. متاسفانه مخاطب ايراني نقاشي هميشه در يك تابلو به دنبال يك داستان مي گردد. در حالي كه ما بايد به نفس نقاشي توجه كنيم.

درهمين ارتباط ، جواد مجابي، پژوهشگر نقاشي هم معتقد است كه ديد هنردوستان ايراني بايد اصلاح شود.

مجابي افزود : طبيعتا من هم فكر مي كنم تمام هنرها به هم مرتبط هستند و در داخل يك فرهنگ قرار مي گيرند و رشد مي كنند ، يك فرد فرهنگي هم از تمام هنرها چه به صورت خود آگاه و چه ناخودآگاه استفاده مي كند اما مهم اين است كه براي هر هنري يك شخصيت مستقل هم قائل شويم.

وي خاطرنشان كرد : امروز ديگر مثل گذشته مرزهاي بين هنرها، مرزهايي محكم نيست، بلكه مرزهايي است كه اجازه تعامل را به هنرمند مي دهد، با همه اينها بايد بپذيريم كه هر رسانه اي ابزارهاي خاص خودش را دارد.