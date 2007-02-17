اخراج تاکسیرانان متخلف پس از سهمیه بندی بنزین

حسین تیموری کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر ، درباره نحوه نظارت بر نرخ کرایه تاکسی پس از سهمیه بندی بنزین افزود: بخش عمده ای ازاین نظارت بر عهده سازمان تاکسیرانی خواهد بود.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران اضافه کرد: علاوه بر این سازمان حدود 3 هزار و 760 محله و شورایاری های آنان در پایتخت بر دریافت درست کرایه تاکسی نظارت خواهند داشت.

وی ضمن احتمال سوء استفاده بعضی از رانندگان پس از سهمیه بندی بنزین تاکید کرد: با هماهنگی های انجام شده با وزارت کشور این امر بر نرخ کرایه ها تاثیری نمی گذارد بنابراین برخورد با متخلفانی که به این دلیل درخواست پول بیشتری می کنند پس از بررسی در هیئت های انضباطی ممکن است فرد را تا مرحله اخراج شدن ، پیش ببرد.