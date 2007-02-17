تاکید ایتالیا بر ادامه حضور نظامیان خود در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ماسیمودالما در حضور حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان پس از نشستی مشترک در رم گفت :" ایتالیا به سهم خود تلاش می کند و به چنین تلاشهایی درافغانستان ادامه خواهد داد".



حدود 1800 نظامی ایتالیایی هم اکنون درافغانستان مستقر هستند که بخشی از نیروهای 33 هزارنفره بین المللی کمک به امنیت افغانستان به رهبری ناتو دراین کشور را تشکیل می دهند که تلاش می کنند نفوذ ضعیف دولت مرکزی این کشور را در بخشهای مختلف از جمله جنوب آن افزایش دهند.

دولت ائتلافی رومانو پرودی نخست وزیرایتالیا که ازاحزاب کمونیست، سبز وچپ افراطی تشکیل شده است؛ خواهان خروج نظامیان این کشور از افغانستان هستند.



آنها خواهان تعیین تاریخی برای خروج نیروهای کشورشان و همچنین تغییر ماموریت آنان از نظامی به غیرنظامی درافغانستان است که در راستای این تلاشها می توان به لایحه ای اشاره کرد که به زودی در پارلمان به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد .



وزیر امور خارجه ایتالیا همچنین در دیداربا کرزای گفت : بودجه برای هزینه های نظام قضایی در کابل در کنفرانسی درباره قوه قضائیه در افغانستان که ماه می در رم بر گزار می شود ، تعیین می شود .



کرزای نیز مراتب قدردانی کشورش را از تعهد ایتالیا به بازسازی افغانستان در این لحظات بسیار دشوار ابراز کرد .



سفیرآمریکا در رم به تازگی با تحریک اختلاف دیپلماتیک بین دو کشور، نامه ای سر گشاده به دولت ایتاالیا ارائه داد که درآن از دولت پرودی خواسته شده است که نیروهای خود را در افغانستان حفظ کند .



حامد کرزای علاوه دیداربا دالما، با رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا نیزدیدارکرد .