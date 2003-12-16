سازمان ملي جوانان بايد زمينه ساز تشكيل يك سرمايه بزرگ اجتماعي در كشور باشد

به گزارش خبرنگار"مهر" عبدالله رمضان زاده كه درگردهمايي سراسري نمايندگان سازمان ملي جوانان سخن مي گفت، باانتقادازنگاه برخي افراد وسازمانها به جوانان دركشورگفت: جوانان باانگيزه وتحول خواه، بايداراده جامعه را در دست بگيرند ودرتصميم گيريها و تصميم سازيهاي كشورسهيم باشند.

سخنگوي دولت لزوم افزايش اعتمادعمومي درجامعه را يادآورشد وگفت: مهمترين شاخص افزايش اعتماد عمومي افزايش تعداد تشكل هاي غير دولتي دركشوراست و براي جلب اعتماد جوانان بايد" ان جي او" هاي مربوط به جوانان توسعه يابد تا شكاف بزرگي كه اكنون ميان جوانان واقشارمختلف بزرگسال جامعه رخ داده است پرشود.

عبدالله رمضان زاده با اشاره به نقش موثرجوانان درمقاطع مختلف انقلاب از بدو پيروزي درسال 57 تاكنون گفت: درتحولات سريع جامعه نبايد ازدغدغه هاي جوانان غفلت كنيم.

دبيرهيات دولت، جوان را يك واقعيت درجامعه توصيف كرد وگفت: تركيب فعلي جامعه تركيب بسيار ناهمگوني است به نحوي كه 70 درصد جمعيت كشورجوان و30 درصد بقيه بزرگسال هستند اين درحالي است كه اقتصاد، قدرت و سياست دردست بزرگترهاست.

رمضانزاده گفت: اكثريت جوان امروزمي گويد حق ما بايد به رسميت شناخته شده واقليت بزرگسال نيز به دنبال حفظ هنجارهاي جامعه است و اين تعامل نبايد به گونه اي باشد كه اكثريت مودب، آرام و غيرخشونت طلب جامعه را مجبور به عصيانگري كند.

سخنگوي هيات وزيران با بيان اينكه تاكنون به خواسته هاي جوانان توجه جدي نشده و تشكيل سازمان ملي جوانان نيزنتوانسته انتظارات آنان را برآورده كند گفت: نشاط، تحرك، تخصص وانگيزه جوانان درسطوح مختلف تصميم گيري ، تصميم سازي و مديريت جامعه به رسميت شناخته شود.

سخنگوي دولت زمان فعلي را دوران خيزاقتصادي كشورعنوان كرد و گفت: دردوران خيزاقتصادي بايدانتظارات جوانان، توان علمي و تخصصي و دغدغه هاي اين اكثريت خاموش درنظرگرفته شود واگرنيروي جوانان با تجربه بزرگترها درآميزد مي تواند كارگشاه باشد.

وي درادامه با اشاره به حضور جوانان و تشكل هاي غيردولتي درمجامع مختلف بين المللي اشاره كرد وگفت: در سال گذشته براي نخستين بار ميزان حضور در مراجع علمي ، تحقيقاتي دنيا از ميانگين جهاني بالاتر رفت و طبق آخرين آمارها، ميزان حضور متخصصين و مراجع علمي جهاني در سالهاي گذشته 300 درصد رشد داشته است.

وي فعال شدن ديپلماسي كشور و نوع روابط خارجي در سالهاي گذشته را عامل ديگري در پيشرفت و استفاده از سرمايه گذاري خارجي دانست و افزود: با جذب سرمايه گذاري خارجي و به كارگيري نيروهاي داخلي مي توان رشد چشمگيري را درآينده شاهد باشيم.

وي به تحولات اخير درمنطقه به ويژه درعراق وافغانستان اشاره كرد و گفت: مي توان با برنامه ريزي مناسب و با استفاده ازامكانات زمينه حضور و به كارگيري و مشاركت 70 درصدي جوانان را در بازسازي عراق و افغانستان فراهم كنيم و از نشاط و فعاليت آنان دراين شرايط، به نفع كشور بهره جست.

رمضان زاده با اعلام اينكه دو ستاد براي اين منظور در دولت فعال شده است گفت: برنامه ريزهاي مقدماتي انجام شده است اميدواريم بتوانيم از فرصت بزرگي كه بازسازي عراق و افغانستان ايجاد كرده درراستاي رشد اقتصادي و به كارگيري جوانان استفاده كينم.

عبدالله رمضان زاده درحاشيه اين مراسم به خبرنگاران گفت: مجوز تشكيلات غير دولتي و" ان جي او" ها از اين پس تنها توسط سازمان ملي جوانان صادر مي شود.

رمضان زاده درخصوص پيش بيني وي از حضور جوانان درانتخابات گفت: اميدواريم همه شركت كنند، البته بايد دليل عدم شركت مردم و به ويژه جوانان ريشه يابي شود.

سخنگوي دولت با تاكيد برنقش تحول خواه جوانان درانتخابات گفت: بايد تمام تلاش به وجود آيد تا انگيزه لازم در تمام اقشار جامعه فراهم شود.

رمضان زاده گفت: اولين شرط حضورپرشوردرانتخابات فراهم شدن زمينه لازم براي حضورآزادانه داوطلبان در چارچوب قانون درانتخابات و ديگري به حداقل رساندن موانع حضور نخبگان كشوراست.

وي افزود: خواست امروز جامعه تحول در بسياري از مسايل است كه جوانان تحول خواه آن را نمايندگي مي كنند.