پیشکسوت رادیو و دوبله درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، مرحوم مانی از اوایل دهه 1330 وارد رادیو شد و بیشتر در عرصه مدیریت دوبلاژ و گویندگی فیلمهای مستند فعالیت داشت. از جمله مجموعههای معروفی که وی پیش از انقلاب مدیریت دوبلاژ آنها را بر عهده داشت میتوان به "پلیس بینالملل"، "کلانتر تگزاسی" و "زندگی اشترانس" اشاره کرد.
مانی سال 1307 در لاهیجان به دنیا آمد و در رشته مترجمی زبان انگلیسی در دانشگاه تحصیل کرد. وی از سال 1328 وارد عرصه حرفهای دوبله شد و همزمان دستی هم در تئاتر داشت و با هنرمندان آن دوره در اجرای نمایشهای معروف همکاری میکرد. مانی سال 1360 بازنشسته رادیو شد، اما تا سال گذشته در واحد دوبلاژ فعالیت میکرد.
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