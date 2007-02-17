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۲۸ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۰۲

پیشکسوت رادیو و دوبله درگذشت

محمد خواجوی‌ها معروف به "مانی"، از هنرمندان پیشکسوت رادیو و عرصه دوبلاژ، پس از یک بیماری طولانی‌مدت صبح امروز در سن 78 سالگی چشم از جهان فروبست.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحوم مانی از اوایل دهه 1330 وارد رادیو شد و بیشتر در عرصه مدیریت دوبلاژ و گویندگی فیلم‌های مستند فعالیت داشت. از جمله مجموعه‌های معروفی که وی پیش از انقلاب مدیریت دوبلاژ آنها را بر عهده داشت می‌توان به "پلیس بین‌الملل"، "کلانتر تگزاسی" و "زندگی اشترانس" اشاره کرد.

مانی سال 1307 در لاهیجان به دنیا آمد و در رشته مترجمی زبان انگلیسی در دانشگاه تحصیل کرد. وی از سال 1328 وارد عرصه حرفه‌ای دوبله شد و همزمان دستی هم در تئاتر داشت و با هنرمندان آن دوره در اجرای نمایش‌های معروف همکاری می‌کرد. مانی سال 1360 بازنشسته رادیو شد، اما تا سال گذشته در واحد دوبلاژ فعالیت می‌کرد.

کد مطلب 449141

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