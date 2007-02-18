همایش "ناشران و خطاطان قرآن کریم" فردا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان دارالقرآن الکریم طی این همایش از 11 مصحح و ناشر نمونه تجلیل و تقدیر خواهد شد .

همچنین به منظور گرامیداشت یاد مرحوم آیت الله معرفت قرآن پژوه ارزشمند نیز، 10 دقیقه از آخرین سخنرانی وی در پنجمین همایش خطاطان و مصححان قرآن کریم پخش خواهد شد .

ششمین همایش یکروزه تجلیل از ناشران و خطاطان قرآن کریم، فردا دوشنبه 30 بهمن ماه در تالار اجتماعات شرکت برق منطقه ای تهران واقع در میدان امام حسین، خیابان هفده شهریور، روبروی شهید همایون ناطقی برگزار می شود .