تظاهرات اهالي موصل در حمايت از صدام

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العربيه ، شهر موصل امروز شاهد برپايي تظاهرات هزاران نفر از اهالي شهر موصل در حمايت از صدام بود. شركت كنندگان دراين تظاهرات با سر دادن شعارهايي بازداشت صدام را محكوم و خواستار آزادي فوري وي شدند.

بسياري از شركت كنندگان نيزخواهان بازگشت صدام به حاكميت شدند.

درهمين حال دانشجويان دانشگاه موصل نيز با اجتماع در فضاي اين دانشگاه با سر دادن شعارهايي عليه نظاميان آمريكايي، بازداشت صدام را محكوم كردند.

دانشجويان از فضاي دانشگاه خارج شده و تعدادي از ايشان به صف تظاهرات اهالي موصل پيوستند.

نظاميان آمريكايي در اين تظاهرات مشاهد نشدند و تنها بالگردهاي آمريكا به پرواز بر آسمان شهر پرداختند.

تعدادي زيادي از اهالي شهرموصل را طرفداران صدام تشكيل مي دهند زيرا بسياري از اين افراد در رژيم سابق عراق با عضويت در سازمان هاي جاسوسي و اطلاعاتي وهمچنين مجموعه هاي شبه نظامي فدائيان صدام و گارد رياست جمهوري عراق نقش گسترده اي را در كشتار ملت عراق و سركوب قيام هاي آزاديخواهانه ايشان داشتند.

کد مطلب 44915