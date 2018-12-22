فضل الله رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه‌های دفع آب‌های سطحی یکی از اولویت های کاری مدیریت شهرداری است اما به جهت کمبود اعتبارات شهرداری کرمانشاه هنوز نتوانسته این پروژه را به طور کامل اجرایی کند.

وی افزود: شهرداری در برخی نقاط نظیرمحدوده بلوار طاقبستان به پل ولایت، کیهانشهر، جعفرآباد ، چمن به سمت شهرک امام و برخی نقاط شهر اصلاحاتی انجام شده است و بخشی از کانال های دفع آب سطحی را اجرایی کرده است.

فرماندار کرمانشاه با بیان اینکه بخش دیگری از کانال های دفع آب‌های سطحی حفاری شده اما نیازمند تخصیص اعتبارات بیشتر است گفت: شهرداری در جلسه شورای مدیریت شهرستان قول مساعد برای تکمیل این پروژه ها داده است.

وی افزود: همچنان در محلاتی نظیر ظفر، شهرک رسالت، آریا شهر، کیانشهر ، جعفر آباد دولت آباد و شهرک دادگستری نیاز به اجرای کانالهای دفع آبهای سطحی است.