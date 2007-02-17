"روحسوار". نیکلاس کیج در صحنهای از فیلمی به کارگردانی مارک استیون جانسن که از دیروز در آمریکا به نمایش درآمده است.
"گلوله در برابر سنگ". نوار غزه، فلسطین اشغالی. سربازان رژیم صهیونیستی با گلولههای پلاستیکی به فلسطینیها شلیک میکنند. محمد محلسن ـ اسوشیتدپرس
"بازی در غار". زیون کانتی، جنوب غربی چین. در دهکدهای دورافتاده بچهها در حیاط مدرسهای درون یک غار بازی میکنند. جیسن لی ـ رویترز
"حمله دوگانه". بغداد، عراق. گروهی عراقی در ویرانههای ناشی از انفجار همزمان دو بمب عزاداری میکنند.
خالد محمد ـ اسوشیتدپرس
"نور شبانه". جزیره پنانگ، مالزی. همزمان با سال نو چینیها، گردشگران از فانوسهای رنگارنگ یک معبد رد میشوند.
گری چوا ـ اسوشیتدپرس
"دندان نیش". نیویورک، آمریکا. در نمایش سالانه سگها، یک شرکتکننده، دندانهای سگ شکاری خود را نشان میدهد.
تیموتی ای. کلاری ـ خبرگزاری فرانسه
"بالشبازی". شانگهای، چین. در یک کلوپ بیش از 50 نفر در مسابقه مبارزه با بالش شرکت کردهاند.
اسوشیتدپرس ـ کالر چاینا فوتو
روحسواری، انفجار بمب، بالشبازی و ...
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