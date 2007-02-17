اجلاس سالیانه انجمن های علمی گروه پزشکی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد عامری - دبیر کمیسیون انجمن های علمی پزشکی وزارت بهداشت امروز در این مراسم با تأکید بر جایگاه واقعی انجمن های علمی گفت: مسایل علمی تنها با نوآوری توسعه می یابند و انجمن ها نقش مهمی در این زمینه ایفا می کنند.

عامری خاطرنشان کرد: انجمن های علمی باید مهندسی علم را گسترش دهند و در این راه تنها می توانند با تشکل های خود در این مهندسی تأثیر گذار باشند.

وی از تلاش برای ساماندهی انجمن های علمی دو وزارتخانه بهداشت و علوم خبر داد و گفت: مشکلات انجمن های علمی با امضای دو وزیر بهداشت و علوم به هیئت دولت ارائه شده است و امیدواریم هرچه سریع تر به این مشکلات رسیدگی شود.