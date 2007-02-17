  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۸ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۲۴

اجلاس سالیانه انجمن های علمی گروه پزشکی آغاز به کار کرد

اجلاس سالیانه انجمن های علمی گروه پزشکی با حضور روسای بیش از 140 انجمن علمی گروه پزشکی صبح امروز در دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد عامری - دبیر کمیسیون انجمن های علمی پزشکی وزارت بهداشت امروز در این مراسم با تأکید بر جایگاه واقعی انجمن های علمی گفت: مسایل علمی تنها با نوآوری توسعه می یابند و انجمن ها نقش مهمی در این زمینه ایفا می کنند.

عامری خاطرنشان کرد: انجمن های علمی باید مهندسی علم را گسترش دهند و در این راه تنها می توانند با تشکل های خود در این مهندسی تأثیر گذار باشند.

وی از تلاش برای ساماندهی انجمن های علمی دو وزارتخانه بهداشت و علوم خبر داد و گفت: مشکلات انجمن های علمی با امضای دو وزیر بهداشت و علوم به هیئت دولت ارائه شده است و امیدواریم هرچه سریع تر به این مشکلات رسیدگی شود.

کد مطلب 449157

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها