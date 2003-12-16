اسلام تفاوتي ميان منزلت زن و مرد قائل نيست

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، آيت الله هاشمي شاهرودي در همايش بازشناسي موقيت زن در نظام حقوقي ايران كه صبح امروز برگزار شد ، گفت : بحث هاي حقوقي زنان سالهاست كه بين فقها و فضلاي جهان اسلام و حتي خارج از آن مطرح است .

وي با بيان اينكه بررسي زنان در نظام حقوقي موضوع حساس و مهمي است ، اظهار داشت : در نظام حقوقي اسلام درباره زنان بسيار كار شده است اما هنوز جاي كار زيادي دارد و اميدواريم با كارهاي كارشناسي بتوانيم به اهداف مهمي در عرصه هاي حقوقي و اجتماعي زنان دست پيدا كنيم .

وي ادامه داد : در بحث هاي حقوقي زنان بايد در چارچوب فكري و فرهنگي اصيل كشور خودمان حركت كنيم و نبايد تحت تاثير قوانيني قرار بگيريم كه از طرف غرب بر ما اعمال مي شود .

رييس قوه قضاييه گفت : حقوق بشر و زنان در كشور ما مسائلي است كه امروزه متاسفانه دستاويز سياسي دنيا قرار گرفته اما بايد توجه داشته باشيم كه بايد در اين زمينه با توجه به چارچوب هاي فكري و فرهنگي اصيل كشور خومان حركت كنيم و حركتمان به صورت تقليد از كشورهاي ديگر انجام نشود .

وي در خصوص تلفيق ميان مبناي فكري و فرهنگي مكتبها و نظام هاي حكومتي گفت : برخي قوانين حقوقي كشورها در ظاهر يكي است اما در باطن بسيار با يكديگر متفاوت است .

وي برگزاري چنين همايش هايي را گام موثر و ارزنده اي در راستاي اصلاح قوانين دانست و گفت : ايجاد محاكم تخصصي و نوآوري هاي حقوقي قضايي بايد با كار شناسي هاي علمي و تخصصي همراه باشد .