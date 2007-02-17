به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی درآغاز نشست خبری امروز خود، اظهار داشت: اجلاس رسمی چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری سه شنبه بیست و چهارم ماه جاری گشایش می یابد که براساس آیین نامه داخلی مجلس خبرگان برگزاری مراسم افتتاحیه بر عهده شورای نگهبان است.

کدخدایی افزود: آئین گشایش اجلاس چهارم خبرگان رهبری ساعت 30/8 بامداد روز مقرر در محل سابق مجلس شورای اسلامی برگزار می شود و در آغاز مراسم هیات رئیسه سنی که متشکل از رئیس و نایب رئیس از مسن ترین منتخبان و دو منشی که از جوانترین منتخبان هستند و رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ، تشکیل می شود.

وی ادامه داد: در آئین گشایش اجلاسیه جدید مجلس خبرگان رهبری پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و نواختن سرود ملی جمهوری اسلامی ایران، پیام مقام معظم رهبری به منتخبان ملت قرائت می شود و در ادامه رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات گزارشی از چهارمین دوره انتخابات این مجلس ارائه خواهد کرد.

به گفته قائم مقام شورای نگهبان پس از انجام تحلیف نمایندگان جدید ملت در مجلس خبرگان رهبری، انتخابات هیات رئیسه دائمی این مجلس در جلسه غیر علنی صورت می گیرد و این مجلس رسما گشایش می یابد.

خبرنگاری از کدخدایی سئوال کرد : آیا شورای نگهبان بررسی غیر رسمی لایحه بودجه 1386 کل کشور را همزمان با بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس انجام می دهد یا بررسی آن را به بررسی در صحن علنی نهاد قانون گذاری موکول می کند .



کد خدایی با بیان اینکه شورای نگهبان هرگز کار مشترکی با مجلس به این مفهوم که نمایندگان شورا در کمیسیون تلفیق یا صحن علنی حضور یابند ندارد افزود: هر گاه بررسی لایحه بودجه در صحن علنی آغاز شد و مواد آن مورد تصویب قرار گرفت، این مصوبات به صورت غیر رسمی درشورای نگهبان بررسی می شود تا هنگامی که مصوبه نهایی در اختیار ما قرار می گیرد و آن را با آنچه ارزیابی کردیم انطباق می دهیم و در صورتی که تغییری نداشت، همان نظر را اعلام می کنیم.

وی تاکید کرد: این کار برای تسریع در بررسی و اعلام نظر در خصوص لایحه بودجه صورت می گیرد؛ گرچه مرکز تحقیقات شورا نیز کارشناسی روی بودجه را انجام می دهد که چون نظر رسمی شورا نیست، مجاز به انتشار نتایج آن نیستیم.

دکتر عباسعلی کدخدایی که در نشست امروز خود با خبرنگاران سخن می گفت، از کاهش حدود 3 درصدی بودجه این شورا در لایحه بودجه 1386 کل کشور خبر داد و اظهار داشت : شورای نگهبان از مظلوم ترین نهادهاست و بودجه این شورا که سال گذشته 18 میلیارد و سیصد میلیون تومان تعیین شده بود، در لایحه بودجه سال آینده به 18 میلیارد و یکصد میلیون تومان کاهش یافته است.

قائم مقام شورای نگهبان که در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر سخن می گفت، تاکید کرد که این شورا تابع قانون و مقررات است و در جهت افزایش بودجه خود تلاشی نخواهد کرد.

کدخدایی همچنین خاطر نشان کرد: شورای نگهبان برای بررسی و اعلام نظر در خصوص هر مصوبه ده روز و در صورت استمهال ده روز دیگر (مجموعا 20 روز) فرصت دارد و از این نظر تفاوتی بین لایحه بودجه با سایر طرح ها و لوایح مصوبه نهاد قانون گذاری نیست.

خبرنگار دیگری از عضو حقوقدان شورای نگهبان سئوال کرد: آیا تشکیل کار گروهی برای بررسی فعالیت سایت های اینترنتی توسط وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی نیاز به مصوبه نمایندگان ملت در نهاد قانون گذاری ندارد که کدخدایی با تاکید بر اینکه از جزئیات این مسئله بی اطلاع است، از اظهار نظر در این خصوص خودداری کرد.

خبرنگاری نظر قائم مقام شورای نگهبان را در خصوص اظهارات نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح برخی مواد لایحه خدمات کشوری پس از اعلام نظر شورای نگهبان جویا شد و پرسید آیا نمایندگان ملت می توانند یک مصوبه را پس از تایید این شورا تغییر دهند که وی پاسخ داد: مواردی چون بار مالی و تغییراتی که در سقف پیشنهادی دولت (در جهت کاهش یا افزایش آن) صورت می گیرد طرح تلقی شده و از نظر مغایرت با اصل 75 قانون اساسی اشکال محسوب می شود.

کدخدایی افزود: مجلس باید در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان اقدام کند اما بررسی و اظهار نظر شورای نگهبان در خصوص طرح یا لایحه جدید، جداگانه صورت می گیرد.

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر این خبرنگار در خصوص بار مالی لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران توضیح داد: اشکالات شورا درزمینه مغایرت لایحه مذکور با اصل 75 قانون اساسی متعدد است و این امکان فراهم است که در بخش های مختلف اصلاحاتی نیز انجام شود.