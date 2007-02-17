گروه شیدا و عارف نوعی دیگر از موسیقی را ارائه کردند

به گزارش خبرنگار مهر ، ایرج نعیمایی ضمن بیان این مطلب در سومین روز از برگزاری همایش هنر انقلاب گفت: آثاری که در دوران انقلاب توسط این دو گروه پدید آمد علاوه بر داشتن ویژگی های حسی و شوری که به وجود می آورد غالبا آثار منحصر به فرد و ارزشمندی بود ولی باید این نکته را نیز متذکر شد که متاسفانه به دلیل بی توجهی مسئولان وقت در حمایت ازگروه های این چنینی و عدم تداوم فعالیت آنها رفته رفته هنر اصیل و درست موسیقی تا سال های بسیار به انزوا کشیده شد.

این پژوهشگر موسیقی در ادامه به فرصت های ایجاد شده برای تشکیل گروه های موسیقی اشاره کرد وگفت:انقلاب برای هنرموسیقی هم فرصت بود هم محدویت چراکه برای بسیاری از کسانی که در آن دوران اهداف ضد انقلابی را دنبال می کردند فرصت مناسبی ایجاد شد تا از راه موسیقی و ارائه آثار سیاسی در قالب کاست به اهداف خود برسند و ضربه جبران نا پذیری را در طول سال های بعد از انقلاب به پیکره موسیقی اصیل ایرانی وارد کنند از سوی دیگر بسیاری از دل سوختگان موسیقی ایرانی در همان دوران مشغول کار بوند که به دلیل محدودیت های بی دلیلی که ایجاد شد این افراد هم از کار بی کار شدند و به قولی تر و خشک با هم سوختند .

عضو پیوسته فرهنگستان هنر در ادامه به موسیقی رسانه ای اشاره کرد وگفت:بخشی از موسیقی دوران انقلاب موسیقی رسانه ای بود که به دلیل حال و هوای خاصی که در آن زمان وجود داشت به طور وسیع دررادیو و تلویزیون پخش می شد این روند در 8 سال جنگ نیز تداوم داشت تا اینکه بعد از جنگ محدود و به تدریج کنار زده شد.

وی در پایان درانتقاد به موسیقی پاپ گفت: بعد از مهجورماندن موسیقی در طول سالهای بعد از انقلاب واوایل دهه 70 گونه ای از موسیقی با نام پاپ شکل گرفت که جایگزین موسیقی مردم پسند شد . موسیقی که به هیچ عنوان سنخیتی با ارزشهای انقلاب و دوران جنگ ندارد و این در حالی است که برخی ها نوعی موسیقی پاپ را که در حقیقت کپی آثار به اصطلاح لوس آنجلسی است ،با کمی دست کاری وبا رنگ و لعاب ارزشهای اسلامی و انقلابی به بازار ارائه می کنند.