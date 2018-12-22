به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه هفته گذشته کمیسیون فنی اتحادیه جهانی کشتی، یکی از مواردی که بین اعضا مطرح شد مسایل ناداوری و اشتباهات داوری در مسابقات بود.

بر این اساس در این جلسه اعلام شد داور دیدار مرحله نیمه نهایی ایمان صادقی و حریف آمریکایی در رقابتهای کشتی زیر ۲۳ سال جهان که با اشتباهات خود ۶ امتیاز کشتی گیر ایرانی را نادیده گرفت و وی را در رسیدن به فینال ناکام گذاشت از قضاوت محروم شد.

لالوویچ رئیس صربستانی اتحادیه جهانی کشتی نیز در این جلسه خواستار اجرای عدالت در داوری شد و گفت: حتی دوست ندارم داوری به نفع صربستان قضاوت کند. نباید مسائل داوری در المپیک ۲۰۱۶ ریو تکرار شود و باید در المپیک ۲۰۲۰ توکیو شاهد داوری هایی بدون اشتباه باشیم.

وی خاطرنشان کرد: از این پس در رقابت های نوجوانان، جوانان و زیر ۲۳ سال جهان سعی می کنیم از داورانی همطراز با داوران مسابقات بزرگسالان جهان استفاده کنیم.