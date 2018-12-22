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۱ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۵۰

از سوی اتحادیه جهانی کشتی؛

داور مسابقه کشتی‌گیران ایران و آمریکا محروم شد

داور مسابقه کشتی‌گیران ایران و آمریکا محروم شد

اتحادیه جهانی کشتی، داور دیدار ایمان صادقی و حریف آمریکایی در مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان را محروم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه هفته گذشته کمیسیون فنی اتحادیه جهانی کشتی، یکی از مواردی که بین اعضا مطرح شد مسایل ناداوری و اشتباهات داوری در مسابقات بود.

بر این اساس در این جلسه اعلام شد داور دیدار مرحله نیمه نهایی ایمان صادقی و حریف آمریکایی در رقابتهای کشتی زیر ۲۳ سال جهان که با اشتباهات خود ۶ امتیاز کشتی گیر ایرانی را نادیده گرفت و وی را در رسیدن به فینال ناکام گذاشت از قضاوت محروم شد.

لالوویچ رئیس صربستانی اتحادیه جهانی کشتی نیز در این جلسه خواستار اجرای عدالت در داوری شد و گفت: حتی دوست ندارم داوری به نفع صربستان قضاوت کند. نباید مسائل داوری در المپیک ۲۰۱۶ ریو تکرار شود و باید در المپیک ۲۰۲۰ توکیو شاهد داوری هایی بدون اشتباه باشیم.

وی خاطرنشان کرد: از این پس در رقابت های نوجوانان، جوانان و زیر ۲۳ سال جهان سعی می کنیم از داورانی همطراز با داوران مسابقات بزرگسالان جهان استفاده کنیم.

کد مطلب 4491694

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