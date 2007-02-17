رایس درباره نتیجه بخش بودن سفر خود به خاورمیانه ابراز تردید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن تایمز، کاندولیزا رایس، پیش از سفر به خاورمیانه به منظور شرکت در نشست خود با نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد: درباره اینکه دولت جدید فلسطین با طرح ما برای دستیابی به صلح موافقت کند ؛ مطمئن نیستم و درباره نتیجه سفر خود به خاورمیانه تردید دارم.

رایس در ادامه گفت: واشنگتن تنها در صورتی از دولت جدید فلسطین حمایت می کند که این دولت اسرائیل را به رسمیت بشناسد.

وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته اعلام کرده بود: واشنگتن پس از تشکیل دولت وحدت ملی آینده فلسطین درباره روابط خود با آن تصمیم گیری خواهد کرد.

رایس درپاسخ به سوالی درباره شروط کمیته چهارجانبه گفت: یکی از فاکتورهای مهم پیوستن به توافقات موجود است، اما همچنین اذعان به ضرورت دست کشیدن از خشونت(مقاومت بر ضد اشغالگری) از اهمیت برخوردار است، نمی توان گفت که ما در روند دموکراتیک مشارکت می کنیم، اما گزینه خشونت را نیز محفوظ می دانیم.



یادآور می شود کاخ سفید نیز روز گذشته اعلام کرده بود: شروط آمریکا درباره دولت جدید فلسطین همچنان به قوت خود باقی است و این دولت باید اسرائیل را به رسمیت بشناسد.