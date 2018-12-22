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۱ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۵۹

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد:

برقراری ۳۴۶ تماس بامرکز ۱۲۵ همدان و انجام تنها ۳ عملیات طی یک روز

برقراری ۳۴۶ تماس بامرکز ۱۲۵ همدان و انجام تنها ۳ عملیات طی یک روز

همدان - رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان از برقراری ۳۴۶ تماس بامرکز ۱۲۵ همدان و انجام تنها ۳ عملیات طی یک روز خبر داد.

محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت در یک عملیات اطفای حریق و ۲ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۴۶ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۳ مورد منجر به عملیات شده، ۱۳ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۱۳۵ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۱۹۵ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

وی عنوان کرد: عملیات انجام شده در این مدت یک مورد آتش سوزی شامل حریق خودرو در میدان سپاه بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان اضافه کرد: همچنین ۲ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در منزل در شهرک الوند و نجات حیوانات در میدان عین القضاه توسط آتش نشانان به انجام رسید.

بیاناتی گفت: تعداد یک نفر نجات یافته نیز طی این عملیات گزارش شده است.

کد مطلب 4491744

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