کودکان بد تغذیه در جمع بهتر غذا می خورند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونایتد پرس ، محققان رفتار تغذیه ‪۵۴‬ کودک 2 تا 6 ساله را در زمانی که در یک گروه ‪ ۹‬نفری به سر می‌ بردند و زمانی که در یک گروه 3 نفره بودند ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.

در این مطالعه محققان به هر کودک یک تغذیه استاندارد دادند و میزان مصرف را در هر وضعیت ارزیابی کردند. همچنین زمان غذا خوردن کودک نیز محاسبه شد.

بر اساس این مشاهدات که در کلاس درس صورت گرفت ، هنگامی که زمان تغذیه کمتر از ‪ ۱۱‬دقیقه بود کودکان در گروههای بزرگ تر اندکی بیشتر غذا می ‌خوردند اما طبق مطالعه محققان زمانی که مدت تغذیه طولانی‌تر می ‌شد کودکانی که در گروههای بزرگ تر قرار داشتند ‪ ۳۰‬درصد بیشتر از کودکانی که در گروههای کوچک قرار داشتند ، تغذیه می‌ خوردند و این ناشی از تاثیر گروههای اجتماعی در رفتار تغذیه ای افراد به ویژه کودکان است.