نامزدهای جایزه غنی پور معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بخش کتاب های " اندکی سایه " نوشته ‍ " احمد بیگدلی " ، " باز باران " نوشته " سعید تشکری " ، " شراره های آفتاب " تالیف " جلیل امجدی " ، " فانوسی بی فروز " نوشته ‍" راضیه تجار " ، " گل انارها را باد می برد " نوشته " هادی حکیمیان " ،" لبخند مسیح " نوشته " سارا عرفانی و " شما که غریبه نیستید " نوشته هوشنگ مرادی کرمانی به عنوان نامزدان دریافت جایزه برتر معرفی شده اند .

داوری آثار رسیده به این بخش را " مصطفی فعله گری " ، " زهره یزدان پناه قره تپه " و " محمد کاظم مزینانی " بر عهده دارند .

در پنجمین دوره این جایزه و در بخش " داستان و رمان بزرگسال " هیات داوران از میان 40 اثر ارسالی به این بخش هیچ اثری را شایسته احراز رتبه نداستند و در نهایت از میان دو کتاب " با هم می میریم " نوسته " سلیمان کرمی " و " صدرا " تالیف نسرین ارتجاعی "و رمان " صدرا " را شایسته تقدیر دانست .

در بخش داستان کوتاه این بخش نیز داستان های " کلاغ پر " نوشته " مهدی رسولی " ، " قایم باشک " تالیف " نجمه عباسی " و " حنانه " نوشته " مریم برادران " مورد تقدیر قرار گرفتند .

مراسم اهدای جوایز به برگزیدگان ششمین دوره انتخاب کتاب سال " شهید حبیب غنی پور " روز پنجشنبه دهم اسفند ماه همزمان با سالروز شهادت آن شهید در مسجد جوادالائمه برگزار خواهد شد .