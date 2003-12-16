به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري " مهر" در اهواز نفت عزتالله انتظامي و نيكي كريمي بازيگران نام آشناي سينماي ايران به همراه 5 داور خارجي فيلمهاي بخش بينالملل جشنواره را به قضاوت خواهند نشست.
كولت نوفل، دبير جشنواره فيلم بيروت از لبنان، احمد بهاءالدين عطيه فيلمساز تونسي، عمار كانوار فيلمساز هندي، احمد المنوني كارگردان مراكشي و خالد صديق كارگردان كويتي داوران خارجي بخش بينالمللي جشنواره ميباشند.پرتو مهتدي مترجم با سابقه مطبوعات سينمايي هيات داوران خارجي را همراهي مي كند .
گفتني ست تمام ميهمانان جشنواره فيلم هاي بخش هاي مختلف را درسالن هاي مجتمع فرهنگي ورزشي شهرك نفت اهواز به تماشا مي نشينند . همچنين در اين مركز امكانات ويژه اي براي تعاملات مطبوعاتي و رسانه اي پيش بيني شده است .
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