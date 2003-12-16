به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري " مهر" در اهواز نفت عزت‏الله انتظامي و نيكي كريمي بازيگران نام آشناي سينماي ايران به همراه 5 داور خارجي فيلمهاي بخش بين‎الملل جشنواره را به قضاوت خواهند نشست.

كولت نوفل، دبير جشنواره فيلم بيروت از لبنان، احمد بهاءالدين عطيه فيلمساز تونسي، عمار كانوار فيلمساز هندي، احمد المنوني كارگردان مراكشي و خالد صديق كارگردان كويتي داوران خارجي بخش بين‎المللي جشنواره مي‎باشند.پرتو مهتدي مترجم با سابقه مطبوعات سينمايي هيات داوران خارجي را همراهي مي كند .

گفتني ست تمام ميهمانان جشنواره فيلم هاي بخش هاي مختلف را درسالن هاي مجتمع فرهنگي ورزشي شهرك نفت اهواز به تماشا مي نشينند . همچنين در اين مركز امكانات ويژه اي براي تعاملات مطبوعاتي و رسانه اي پيش بيني شده است .