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۲۵ آذر ۱۳۸۲، ۱۳:۰۵

با معرفي داوران

داوري بخش بين‎الملل نخستين جشنواره بين‎المللي فيلم نفت آغاز شد

داوري بخش بين‎الملل نخستين جشنواره بين‎المللي فيلم نفت آغاز شد

داوران بخش بين المللي جشنواره فيلم نفت بررسي فيلم هاي ايراني و خارجي حاضر در اين بخش را از دومين روز جشنواره آغاز كردند .

به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري " مهر" در اهواز  نفت عزت‏الله انتظامي و نيكي كريمي بازيگران نام آشناي سينماي ايران به همراه 5 داور خارجي فيلمهاي بخش بين‎الملل جشنواره را به قضاوت خواهند نشست.
كولت نوفل، دبير جشنواره فيلم بيروت از لبنان، احمد بهاءالدين عطيه فيلمساز تونسي، عمار كانوار فيلمساز هندي، احمد المنوني كارگردان مراكشي و خالد صديق كارگردان كويتي داوران خارجي بخش بين‎المللي جشنواره مي‎باشند.پرتو مهتدي مترجم با سابقه مطبوعات سينمايي هيات داوران خارجي را همراهي مي كند .
گفتني ست تمام ميهمانان جشنواره فيلم هاي بخش هاي مختلف را درسالن هاي مجتمع فرهنگي ورزشي شهرك نفت اهواز به تماشا مي نشينند . همچنين  در اين مركز امكانات ويژه اي براي  تعاملات مطبوعاتي و رسانه اي  پيش بيني شده است .

 

کد مطلب 44918

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