آخرین فرصت ثبت نام نهایی زائران عتبات دانشگاهی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تمام زائران اصلی و ذخیره بیستمین دوره عتبات دانشگاهیان تا امروز شنبه یک دی ۹۷ فرصت دارند تا نسبت به نهایی کردن ثبت‌نام خود اقدام کنند.

تمام پذیرفته شدگان اصلی و ذخیره، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و فراهم کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، به سامانه جامع عتبات دانشگاهیان در سایت لبیک به نشانیwww.labbayk.irمراجعه و نسبت به نهایی کردن ثبت نام خود اقدام کنند.

آن دسته از داوطلبانی که قبلا ثبت‌نام خود را نهایی کرده اند نیز نسبت به آماده کردن مدارک خود و تحویل به موقع آن طبق زمان بندی اعلام شده در دفترچه راهنما اقدام کنند.

زائرینی که در موعد مقرر نسبت به نهایی کردن ثبت نام خود اقدام نکنند؛ به منزله انصراف آنها از اعزام تلقی خواهد شد و زائرین ذخیره جایگزین آنها می شوند.