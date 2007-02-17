وجود یک "مادر یار" برای خدمات رسانی به 15 معلول در مراکز توانبخشی

دکتر کاظم نظم ده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات به سالمندان ، معلولان ، بیماران روانی مزمن و... در مراکز توانبخشی و همچنین استفاده از پزشک ، مادریار و مددکار اجتماعی ، روانشناس و فیزیوتراپ برای این مراکز ارسال شده است.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی خاطر نشان کرد: بر اساس استانداردهای موجود عملکرد مراکز توانبخشی را مورد ارزیابی قرار داده و این مراکز به درجه های یک ، 2 و 3 تقسیم می شوند و در صورت تخلف به آنها تذکر و اخطار داده می شود و در نهایت چنانچه این مراکز عملکرد خود را اصلاح نکنند مجوز فعالیت آنها باطل خواهد شد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر یک هزار مرکز توانبخشی معلولان ، سالمندان ، بیماران روانی مزمن و... در کشور فعالیت می کنند که اکثر آنها درجه 2 هستند و تعداد کمی درجه یک و تعداد کمی نیز درجه 3 محسوب می شوند و در اختصاص یارانه به مراکز درجه 2 و 3 از مبلغ مصوب دولت کمتر به آنها پرداخت می کنیم.

نظم ده افزود: البته یک فرجه زمانی نیز به مراکز درجه 3 برای بالا بردن کیفیت ارائه خدمات به مددجویان داده می شود.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: در گذشته سازمان بهزیستی بیشتر به کمیت و افزایش تعداد مراکز توانبخشی غیر دولتی تاکید داشت اما در سال جاری هدف بهزیستی کیفیت ارائه خدمات در این مراکز به مددجویان بوده است.