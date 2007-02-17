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۲۸ بهمن ۱۳۸۵، ۱۳:۵۲

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی خبر داد:

وجود یک "مادر یار" برای خدمات رسانی به 15 معلول در مراکز توانبخشی

وجود یک "مادر یار" برای خدمات رسانی به 15 معلول در مراکز توانبخشی

بر اساس دستورالعمل موجود باید ارائه خدمات برای هر 10 تا 15 معلول در مراکز توانبخشی توسط یک "مادر یار" انجام شود و پس از ارزیابی عملکرد مراکز از سوی بهزیستی ، مراکز توانبخشی درجه بندی می شوند و به مراکزی که به این دستورالعمل عمل نمی کنند یارانه کمتر از مصوبه دولت پرداخت می شود.

دکتر کاظم نظم ده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات به سالمندان ، معلولان ، بیماران روانی مزمن و... در مراکز توانبخشی و همچنین استفاده از پزشک ، مادریار و مددکار اجتماعی ، روانشناس و فیزیوتراپ برای این مراکز ارسال شده است.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی خاطر نشان کرد: بر اساس استانداردهای موجود عملکرد مراکز توانبخشی را مورد ارزیابی قرار داده و این مراکز به درجه های یک ، 2 و 3 تقسیم می شوند و در صورت تخلف به آنها تذکر و اخطار داده می شود و در نهایت چنانچه این مراکز عملکرد خود را اصلاح نکنند مجوز فعالیت آنها باطل خواهد شد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر یک هزار مرکز توانبخشی معلولان ، سالمندان ، بیماران روانی مزمن و... در کشور فعالیت می کنند که اکثر آنها درجه 2 هستند و تعداد کمی درجه یک و تعداد کمی نیز درجه 3 محسوب می شوند و در اختصاص یارانه به مراکز درجه 2 و 3 از مبلغ مصوب دولت کمتر به آنها پرداخت می کنیم.

نظم ده افزود: البته یک فرجه زمانی نیز به مراکز درجه 3 برای بالا بردن کیفیت ارائه خدمات به مددجویان داده می شود.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: در گذشته سازمان بهزیستی بیشتر به کمیت و افزایش تعداد مراکز توانبخشی غیر دولتی تاکید داشت اما در سال جاری هدف بهزیستی کیفیت ارائه خدمات در این مراکز به مددجویان بوده است.

کد مطلب 449185

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