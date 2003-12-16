القاعده شهروندان تركيه را آموزش مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، پليس تركيه امروز اعلام كرد شبكه تروريستي القاعده حدود 450 شهروند تركيه را در افغانستان تحت آموزشهاي خود قرار داده است.

روزنامه " مليت " چاپ تركيه با اعلام اين خبر افزود : اعضاي شبكه تروريستي القاعده در صدد ند تا حملاتي مشابه انفجارهاي استانبول را تكرار كنند .

اين روزنامه همچنين نوشت : تاكنون ده نفر از شهروندان تركيه كه تحت آموزشهاي تروريستي القاعده قرار گرفته اند دستگير شده اند .

روزنامه" وطن" نيز دراين خصوص نوشت : اداره پليس تركيه با تشكيل كميته اي اين مسئله را به شدت پيگيري مي كند .