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۲۵ آذر ۱۳۸۲، ۱۳:۳۹

القاعده شهروندان تركيه را آموزش مي دهد

شبكه تروريستي القاعده به شهروندان تركيه آموزشهاي تروريستي مي دهد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، پليس تركيه امروز اعلام كرد شبكه تروريستي القاعده حدود 450 شهروند تركيه را در افغانستان تحت آموزشهاي خود قرار داده است.
روزنامه " مليت " چاپ تركيه با اعلام اين خبر افزود : اعضاي شبكه تروريستي القاعده در صدد ند تا حملاتي مشابه انفجارهاي استانبول را تكرار كنند . 
اين روزنامه همچنين نوشت : تاكنون ده نفر از شهروندان تركيه كه تحت آموزشهاي تروريستي القاعده قرار گرفته اند دستگير شده اند .
روزنامه" وطن" نيز دراين خصوص نوشت : اداره پليس تركيه با تشكيل كميته اي اين مسئله را به شدت پيگيري مي كند . 

کد مطلب 44919

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