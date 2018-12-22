کفن پوشان ورامینی در ۹ دی ماه سیلی محکمی به فتنه گران زدند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی صبح شنبه در جمع تعدادی از طلاب حوزه علمیه امام صادق(ع) بیان کرد: یوم الله نهم دی ماه، روز بصیرت و هوشیاری ملت ایران است و این حماسه باید هرساله باشکوهتر گرامی داشته شود و این روش باید به نسل های آینده نیز منتقل بشود.

با سابقه ترین امام جمعه کشور افزود: دشمنان اسلام و انقلاب باید بدانند که مردم کشورمان با همه توان از ارزشهای اسلام، انقلاب، ولایت فقیه دفاع می کنند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان ورامین با بیان این که اسلام، ولایت فقیه و مردم سه رکن اصلی انقلاب اسلامی است، اضافه کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، نظام وابسته به ولایت است و ملت غیور کشورمان همواره برای دفاع از آرمان ها و ارزشهای انقلاب اسلامی در صحنه حاضر می شوند.

وی ادامه داد: هتک حرمت فتنه‌گران در روز عاشورا به اسلام و امام حسین (ع) دل همه مردم و عزاداران حسینی را به درد آورد، اما مردم ایران و کفن پوشان ورامینی در صحنه حاضر شدند و سیلی محکمی به فتنه گران و دشمنان زدند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین با اشاره به این که انقلاب هدیه ای الهی به مردم ایران بود، افزود: مردم ایران قدران این انقلاب و حکومت علوی هستند و ان شاالله این انقلاب به انقلاب مهدوی امام زمان(عج) تبدیل خواهد شد.