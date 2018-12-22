به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید عبداللهیان ظهر شنبه در جشن مردمی ارتقای فرودگاه شاهرود به فرودگاه بین‌المللی با بیان اینکه جمعیتی به نام موثران و کمیته‌های مردمی در شاهرود وجود دارد که کار آن‌ها بررسی خلاءهای شهرستان و نیازسنجی‌های لازم است، تاکید کرد: مطالبه‌گری و پیگیری زیرساخت‌های توسعه شهرستان یکی از رسالت‌های این کمیته متشکل از اقشار مختلف مردم است.

وی با بیان اینکه کمیته مردمی با همراهی نماینده شهرستان شاهرود در مجلس، تمام امور مرتبط با شهرستان و ضعف های موجود را پیگیری و تا حصول نتیجه دنبال می کند.

نماینده کمیته مردمی فرودگاه شاهرود همچنین گفت: مردم این شهرستان نشان داده اند هرکجا که نیاز به حضورشان باشد، پای کار ایستاده اند و این ایستادگی توانسته تا حد زیادی گره هایی از مشکلات شهر را نیز باز کند.

عبداللهیان در ادامه، مطالبه و شفاف‌سازی مسائل مرتبط با شهرستان شاهرود را خواستار شد و گفت: برای پروژه آب قطری شاهرود ۳۰ میلیارد تومان اعتبار و ۱۸ سال زمان صرف شده است اما هنوز این پروژه بر زمین مانده است.

وی با انتقاد از اینکه برخی مسئولان پاسخگوی مطالبات نیستند، گفت: این پرسش به وجود می آید که بالاخره سرنوشت پروژه حرم تا حرم برای شاهرود چه شد؟ آیا قرار است این طرح از کنار شاهرود عبور کرده و این شهرستان نادیده گرفته شود؟ اینها همه مسائلی است که در کمیته مردمی بر پیگیری آن ها صحه گذاشته می شود.

این استاد حوزه و دانشگاه همچنین درباره قله شاهوار و تخریب‌های معدن بوکسیت در آن نیز گفت: تخریب ها توسط این معدن بسیار زیاد است و ما نمی دانیم که آیا در آنجا کار کارشناسی صورت گرفته یا خیر و امیدواریم که استاندار سمنان به این امر نگاه ویژه ای داشته باشند.

عبداللهیان همچنین درباره فرودگاه بین‌المللی شاهرود نیز، گفت: این زیرساخت در سال ۶۸ کلنگ زنی شده است و سال ها از آن می گذرد و این درحالی است که در همان زمان با حضور مرحوم حسینی شاهرودی، نماینده وقت شاهرود در مجلس، زیر ساخت‌های آینده نگرانه ای مانند گردشگری، مرزهوایی و صادرات محصولات تولیدی و ... دیده شده که نشان از افق باز مسئولان آن زمان دارد لذا امروز خرسندیم که تلاش های ربع قرن مردم شاهرود و مسئولان به بار نشسته است.

وی همچنین بیان کرد: از استاندار جدید سمنان تقاضا داریم که نسبت به راه‌اندازی شرکت های بازرگانی و نمایندگی وزارت امور خارجه در فرودگاه تازه بین المللی شده شاهرود مبادرت ورزند تا زیرساخت های این پروژه مهم به زودی تکمیل شود.

در این مراسم همچنین از تمبر یادبود فرودگاه بین‌المللی شاهرود رونمایی شد.