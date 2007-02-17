به گزارش خبرنگار مهر، وزیر صنایع و معادن در مراسم افتتاح اولین خط تولید گوشی تلفن همراه در کشور گفت: خط دیگر تولید تلفن‌ همراه در دو مدل به صورت "اس کی دی" آغاز شده که طی دو هفته آینده تولید آن به 5 مدل ارتقا خواهد یافت.

علیرضا طهماسبی افزود: تولید گوشی تلفن همراه به صورت "سی کی دی" تا 4 ماه آینده و با ظرفیت یک و نیم میلیون دستگاه در سال آغاز خواهد شد.

وی در خصوص اختلاف تعرفه گوشی تلفن همراه برای تولید کنندگان داخلی به میزان 25 درصد با تعرفه 60 درصدی واردات، تصریح کرد : وزارت صنایع در کمیسیون ماده یک برای یک دوره 6 تا 8 ماهه، در شروع تولید برای تقویت واحدها و بازاریابی تعرفه "اس کی دی" گوشی تلفن همراه را حدود 10 تا 15 درصد پیشنهاد کرد.

وی افزود: وزارت صنایع همچنین کاهش تدریجی تعرفه "سی بی یو" را به کمیسیون ماده یک پیشنهاد داده بود اما دوستانی دیگر در این کمیسیون معتقد بودند اختلاف زیاد بین تعرفه "سی بی یو" و "اس کی دی" رانت های خاصی را ایجاد می کند.

وی با اشاره به اینکه تعرفه "سی کی دی" مناسب است خاطرنشان کرد: هم اکنون برای تعرفه "سی بی یو" بین 40 تا 60 درصد و برای اجرای تعرفه اصلی حدود 4 تا 10 درصد در کتاب تعرفه ها مشخص شده است.

وزیر صنایع و معادن با اشاره به اینکه امیدواریم با گشایش این خط تولید انحصار واردات توسط برخی از شخصیت های خاص شکسته شود گفت: هدف وزارت صنایع انتقال افزایش از ارزش افزوده به داخل کشور و در مرحله بعد تحقق اهداف صادراتی است.

طهماسبی در خصوص قیمت گوشی تلفن همراه مادیران گفت: هم اکنون قیمت مناسب است و امیداریم 4 تا 5 شرکتی که مذاکرات را برای تولید گوشی تلفن همراه انجام داده اند انتظار سود خود در کوتاه مدت را نداشته نباشند.

وی در خصوص میزان تیراژ تولید تلفن همراه در این شرکت گفت: پیش بینی می شود تا پایان امسال 200 تا 300 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در این شرکت تولید شود.

وزیر صنایع و معادن با اشاره به سرمایه گذاری 2500 میلیارد تومانی در صنعت الکترونیک و مخابرات افزود: هدف وزارت صنایع و تولید کنندگان گوشی تلفن همراه در نظر گرفتن منافع اقتصادی در درازت مدت است.

وی با اشاره به قابلیت های تولید کنندگان داخلی در کشور گفت: امیدواریم که زمینه مناسبت در درازمدت و کوتاه مدت برای افزایش انتقال ارزش افزوده این کالا به کشور فراهم شود.

طهماسبی با اشاره به اینکه تاکنون 30 شرکت متقاضی تاسیس خط تولید تلفن گوشی همراه در کشور هستند افزود: تاکنون حدود 5 تا 6 شرکت تجهیزات لازم را برای افتتاح خط وارد کشور کرده اند.

وی از رسانه ها خواست در جهتی حرکت کنند که تولید کنندگان و شرکت های خارجی شریک نسبت به ثبات و سیاست ها و تصمیم گیری های دولت در زمینه تولید در کشور اطمینان حاصل کنند.

وزیر صنایع و معادن گفت: سه تا چهار ماه آینده دو تا سه شرکت دیگر تولید کننده گوشی تلفن همراه وارد عرصه تولید خواهند شد.