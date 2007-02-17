6 میلیون دانش آموز در ایام نوروز "همیار پلیس" می شوند

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار محمد رویانیان در مراسم همایش نمادین "همیار پلیس" ویژه نوروز که امروز در دبستان شهید بهشتی در منطقه 6 شهر تهران برگزار شد ، افزود: با اجرای این طرح ، دانش آموزان در ایام تعطیلات نوروزی به عنوان پلیس همیار ، معاونت راهنمایی و رانندگی خواهند بود.
وی تصریح کرد: دانش آموزان موظف هستند در مسافرت های نوروزی به عنوان پلیس خانواده در زمان وقوع تخلف با احترام تمام تذکرات لازم را در خصوص رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به والدین و اقوام خود تذکر دهند.
سردار رویانیان خطاب به دانش آموزان گفت: از امروز 6 میلیون دانشآموز در مقطع ابتدایی به عنوان پلیس وظیفهشناس و مسوول و مودب مراقب خانواده خود خواهند بود.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا افزود: این طرح امسال برای اولین بار اجرا شده و در ایام تعطیلات تابستان نیز اجرا خواهد شد.
به گزارش مهر ، بر اساس این طرح دانش آموزان ابتدایی در سراسر کشور با دریافت کارت همیار پلیس ویژه نوروز تا 20 فروردین همکار افتخاری پلیس بوده و در زمان مسافرت های نوروزی با رعایت احترام و ادب چنانچه در زمان رانندگی مواردی از تخلف را توسط والدین و اقدام خود مشاهده کنند ، تذکر خواهند داد.
این موارد شامل عدم رعایت سرعت مجاز ، سبقت در محل ممنوع ، حرکت مارپیچ ، صحبت با تلفن ، رانندگی در حالت خستگی و خواب آلودگی ، نبستن کمربند ایمنی ، خوردن مواد خوراکی ، بی توجهی به تابلوها و چراغ ها است.
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