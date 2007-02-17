قانونگذاران آمریکایی از رایس درباره هزینه های جنگ در عراق و افغانستان توضیح خواستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، دولت آمریکا مبلغ 6 میلیارد دلار را به عنوان هزینه مکمل برای وزارت امور خارجه طی سال جاری درخواست کرده که بخش اعظم آن به این دو جنگ اختصاص داده شده است.

"دیوید اوبی" خطاب به کاندولیزا رایس در جلسه پرسش و پاسخ کمیته فرعی تخصیص بودجه مجلس نمایدگان آمریکا گفت:" اکثر هزینه ها در بودجه مکمل برای اهداف نظامی، و نه نظامی و یا اقتصادی و یا بازسازی است."

هم جمهوریخواهان و هم دموکراتها درباره افزایش هزینه که به نظر می رسد تلاشی است که با شکست روبرو شود؛ سوالات مهمی را مطرح کردند."فرانک ولف" به رایس گفت که همکاری دیپلماتیک با کشورهای همسایه عراق در خاورمیانه افزایش یابد.

وی افزود:" من از شما خواهش می کنم که اگر ما ازمرد و یا زن جوانی در ارتش خود می خواهیم تا در سه زمان متفاوت به عراق برود؛ این تقاضای زیادی نیست که فردی را در رابطه با همکاری با سوریها بفرستیم."

رایس نیز در پاسخ گفت:"ما هیچ مشکل ایدئولوژیکی در رابطه با گفتگو با سوریها نداریم؛ هیچ نشانی مبنی بر تغییر رفتار آنها وجود ندارد."

هزینه مکمل هزینه ای علاوه بر 140 میلیارد دلاری است که جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا در ابتدا برای عملیاتهای نظامی جدید درخواست کرده است.وی در سخنرانی اخیر خود 11.8 میلیارد دلار را برای افزایش آموزش نظامی و آموزش پلیس و همچنین عملیات بازسازی در افغانستان درخواست کرد.

رایس تصریح کرد که بخش اعظم پول عراق به تیمهای بازسازی استانی اختصاص داده خواهد شد.

وی همچنین اعتراف کرد که تلاشهای آمریکا برای ریشه کن کردن تولید تریاک در افغانستان نتایج ضعیفی داشته است.