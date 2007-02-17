سردار پاسدار علی مولوی فرمانده قرارگاه بعثت در شرق کشوردرگفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت شهادت جمعی از همکاران خود ، اعلام کرد عاملان اصلی بمب گذاری های اخیر در زاهدان دستگیر شده اند.

وی این حادثه تروریستی را وابسته به گروه جندالله خواندو گفت: این گروه به سر کردگی عبدالملک ریگی دست به اقدامات تروریستی در داخل کشور می زدند که بمب گذاری های اخیر نیز توسط این جنش صورت گرفته است.

پس از انفجار این بمب مسلم کیخا یکی از نیروهای بسیجی حاضر در محل پس از مشاهده صحنه انفجار موتور سیکلتی را می بیند که درحال فرار است که پس از تعقیب موتور سواران مانع فرار سرنشینان آن موتور سیکلت می شود.

وی افزود: مسلم کیخا با روحیه بسیجی و انگیزه دستگیری سرنشینان آن موتورسیکلت آن دو متور سواررا بغل می کند که پس از شلیک 5 تیر به سوی مسلم کیخا توسط یکی از آن دو نفرکیخا به شهادت می رسد ولی وی با این حال اجازه فرار ترک نشین آن متور سورا را نمی دهد که پس از حضور نیروهای مردمی در صحنه آن شخص دستگیر می شود.

سردار مولوی اظهار داشت: پس از دستگیری یکی از اشخاص بمب گذار، اشخاص اصلی که در این اقدام دست داشته اند شناسایی و دستگیر شده اند.

به گفته مولوی امکانات این جنبش از سوی آمریکا تامین می شود، نیروهای استکباری از آن سوی مرزها با کمک های خود طرح نا امنی در ایران را طراحی و برای ایجاد اختشاش به داخل خاک ایران پا می گذارند.

سردار مولوی تصریح کرد: با دستگیری یکی از عوامل بمب گذاری لایه های پنهان نا امنی آشکار شده است و پس از دستگیری تعدادی از آنان اقداماتی را که در داخل استان و برخی دیگر از شهرهای کشور قرار بوده صورت بگیرد مشخص و خنثی شده است.

فرمانده قرارگاه بعثت ادامه داد: تعدادی از افراد موثر که در این بمب گذاری نقش داشته اند دستگیر و تعدادی دیگر که قصد ایجاد اغتشاش و ناامنی در کشور را داشته اند نیز بازداشت شده اند که باعث شده است اطلاعات خوبی در خصوص اقدامات آتی اشرار بدست آید.

سردار مولوی در پایان خاطر نشان کرد: نا امنی محدود به استان سیستان و بلوچستان نیست، ریشه های نا امنی در اقداماتی است که مخالفین نظام در آن سوی مرزها ایجاد می کنند، ولی قرارگاه حضرت رسول که با مدیریت و رهبری که در منطقه اعمال می کند باعث شده است تا اشرار آزادی عمل کامل نداشته باشند و تعدادی از اشرار نیز در همین رخدادها دستگیر شوند.