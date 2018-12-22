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۱ دی ۱۳۹۷، ۱۹:۳۲

مدیرکل هواشناسی خوزستان خبر داد:

افزایش۱۹۳میلیمتری بارندگی درسال زراعی جدیدخوزستان/هوا سرد می‌ شود

افزایش۱۹۳میلیمتری بارندگی درسال زراعی جدیدخوزستان/هوا سرد می‌ شود

اهواز- مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بارش استان در سال زراعی جاری تاکنون ۲۴۱.۲ میلیمتر بوده که در مقایسه با سال گذشته با بارش ۴۸.۰ میلیمتر شاهد افزایش ۱۹۳.۲ میلیمتری بارندگی هستیم.

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی شبانه روز گذشته حداکثر دمای استان با دمای ۲۲.۵ درجه در بهبهان و حداقل دمای استان نیز با ۳.۸ درجه سانتیگراد در ایذه بود.

وی با بیان اینکه طی همین مدت نیز دمای هوای اهواز بین ۱۴ و ۱۸ درجه سانتیگراد در نوسان بود، افزود: از امروز تا دو روز آینده به علت ریزش هوای سرد عرض های شمالی و وجود رطوبت مه یا مه رقیق در اکثر نقاط همراه با افت دو تا چهار درجه ای دما هوا پیش بینی می شود.

وی تصریح کرد: تاکنون خوزستان ۷۵.۴ درصد از مقدار بارش یک سال کامل زراعی را دریافت کرده است.

کد مطلب 4492144

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