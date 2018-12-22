افزایش۱۹۳میلیمتری بارندگی درسال زراعی جدیدخوزستان/هوا سرد می‌ شود

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی شبانه روز گذشته حداکثر دمای استان با دمای ۲۲.۵ درجه در بهبهان و حداقل دمای استان نیز با ۳.۸ درجه سانتیگراد در ایذه بود.

وی با بیان اینکه طی همین مدت نیز دمای هوای اهواز بین ۱۴ و ۱۸ درجه سانتیگراد در نوسان بود، افزود: از امروز تا دو روز آینده به علت ریزش هوای سرد عرض های شمالی و وجود رطوبت مه یا مه رقیق در اکثر نقاط همراه با افت دو تا چهار درجه ای دما هوا پیش بینی می شود.

وی تصریح کرد: تاکنون خوزستان ۷۵.۴ درصد از مقدار بارش یک سال کامل زراعی را دریافت کرده است.