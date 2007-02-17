آمریکا از تصمیم خود برای تصویب قطعنامه دیگری بر ضد ایران خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، تام کیسی جانشین سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت :" ما خواهان به دست آوردن فرصتی هستیم تا از اقدامی که دولت ژاپن اتخاذ کرد و اقداماتی که آنها برای اجرای قطعنامه 1737 شورای امنیت در حال اتخاذ هستند، قدردانی کنیم؛ این قطعنامه برای کمک به جلوگیری از توان ایران برای تقویت توسعه مستمر برنامه هسته ای مقرر شده است."



دولت ژاپن روزگذشته تصمیم گرفت که داراییهای 10 شرکت و 12 شخص را در ارتباط با برنامه هسته ای و موشکی ایران بلوکه کرده و از انتقال بودجه مالی در ارتباط با برنامه موشک بالستیک و هسته ای ایران ممانعت به عمل آورد؛ این اقدام از امروز به مرحله اجرا در خواهد آمد .



کیسی همچنین گفت : این اقدام چند روز پس از این صورت می گیرد که اتحادیه اروپا موضع مشترکی اتخاذ کرد که خواهان اجرای قطعنامه ضد ایرانی است و همچنین به کشورهای عضو اجازه می دهد بتوانند تدابیر بیشتری را اتخاذ کنند که فراتراز آنچیزی است که به طور رسمی در قطعنامه شورای امنیت قید شده است .



تام کیسی ادعا کرد : مهم است خاطرنشان کنیم که جامعه بین المللی به مفاد مندرج در قطعنامه 1737 پاسخ می دهد و تصور می کنیم که این بازتابی از نگرانیهای جدی و واقعی کشورهای دخیل است .



جانشین سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا مدعی شد : آمریکا احتمالا قطعنامه دیگری را به شورای امنیت درباره برنامه هسته ای ایران ارائه خواهد داد .



یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا که خواست نامش فاش نشود، گفت : یک پیش نویس قطعنامه جدید در برنامه شورای امنیت گنجانده خواهد شد .



شورای امنیت 23 دسامبر قطعنامه ای را درباره برنامه هسته ای ایران تصویب کرد که در آن 60 روز به تهران فرصت داده شده است که فعالیتهای هسته ای صلح آمیز خود را متوقف کند و هشدار داده است در غیر این صورت با یک قطعنامه جدید روبرو خواهد شد؛ این ضرب الاجل 12 فوریه می باشد.



کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه 26 بهمن در یک میزگرد مطبوعاتی از احتمال ارائه پیش نویس دومین قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت خبرداد .



وی دراین باره گفت : ما این کار را دنبال خواهیم کرد، اما تصمیم گیری برعهده ما نیست؛ ما باید بررسی کنیم که آیا قطعنامه دیگر تاثیر بیشتری به کمک در جلوگیری از برنامه هسته ای ایران خواهد شد یا نه؟ و اینکه این سوال را طرح خواهد کرد که آیا ایرانیها در مسیر توسعه تسلیحات هسته ای قرار دارند یا از آن باز خواهند گشت .

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